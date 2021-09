Landslaget med ny Qatar-protest

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Både landslaget og supporterne kom med et budskap knyttet til menneskerettighetssituasjonen i Qatar.

Her viser landslagsspillerne frem et banner som handler om Qatar og menneskerettighetssituasjonen i landet.

Onsdag spiller Norge VM-kvalifiseringskamp mot Nederland.

VM-et landslagene kjemper om, er omstridt.Det spilles nemlig i Qatar, et land med dokumenterte, grove menneskerettighetsbrudd.

Det ble markert på Ullevaal stadion.

På lagbilde holdt de norske spillerne opp et banner med teksten: «Fair play for migrant workers. Human rights on and off the pitch».

Supportergruppen Oljeberget hadde også et lignende budskap på et banner på tribunen.

Oljeberget viste dette banneret på tribunen. Aksjonen var i samarbeid med organisasjonen Amnesty.

Var varslet

Qatars menneskerettighetsbrudd er velkjente. Fremmedarbeidere i landet jobber og lever under kummerlige forhold. Nylig avdekket an Amnesty-rapport at mange av dødsfallene til fremmedarbeidere i landet ikke etterforskes ordentlig.

Før kampen varslet Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, at det ville komme en markering. Organisasjonen har samarbeidet med Norges Fotballforbund og supportergruppen Oljeberget.

Det norske landslaget har kommet med markeringer hele VM-kvalifiseringen, som begynte i mars. En del av strategien har vært å «trappe opp», med stadig tydeligere budskap.

Boikott nedstemt

En boikott av VM i Qatar ble nedstemt i sommer.

På et ekstraordinært fotballting stemte 121 delegater for boikott, mens 368 stemte mot. Det skjedde etter at både forbundsstyret og landslagssjef Ståle Solbakken hadde argumentert for en «dialog-linje» i månedene før tinget.

Fotballtinget vedtok imidlertid 26 tiltak som NFF må jobbe med i tilknytning til Qatar-saken. Et av tiltakene er at NFF skal bidra økonomisk til at fremmedarbeidere i landet skal få sitt eget ressurssenter.