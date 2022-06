Sen scoring reddet Tromsø mot Haugesund

(Tromsø – Haugesund 1–1) Det så ut til at Tromsøs rekke på fem ligakamper uten tap skulle ryke, men helt på tampen dukket Lasse Nilsen opp.

19. juni 2022 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

Venstrekanten sikret utligningen for hjemmelaget like før overtiden etter at markeringene i Haugesund-forsvaret sviktet. Ingen plukket opp Nilsen da Anders Jenssen slo et godt innlegg dypt fra høyresiden.

– Jeg synes vi er passive første kvarteret av førsteomgang og etter hvert får vi bra trøkk på dem. Stort sett action rundt deres mål, så jeg skulle gjerne hatt enda flere poeng i dag, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery+.

– Vi trenger alt vi kan få, så en trepoenger hadde smakt voldsomt godt. Det er en middels-minus-kamp. Det er mye tekniske feil hos begge lag og ikke all verdens til kamp, oppsummerer Jostein Grindhaug til rettighetshaveren etter kamp.

Haugesund hadde stått imot mange dødballer og innlegg fra hjemmelaget etter at Alioune Ndour sendte dem i føringen tidlig i 2. omgang på et straffespark, men forsvarsspillet var ikke like imponerende i sluttminuttene.

STRAFFE: Haugesunds Ndour sendte blåtrøyene i føringen tidlig i 2. omgang.

Haugesund åpnet kampen med å ha ballen mye i laget, mens Tromsø forsvarte seg godt og kompakt. Tromsø greide imidlertid ikke å gjøre noe særlig da de hadde ballen i laget, og det var ingen sjanser det første kvarteret.

Niklas Vesterlund måtte av banen med skade 20 minutter ut i kampen. Det lille avbrekket gjorde noe med hjemmelaget som begynte å vise gode takter fremover i banen også. Både Jostein Gundersen og August Mikkelsen sendte ballen i tverrliggeren.

Det var Tromsø som var nærmest mål, men det gikk litt for lang tid mellom de store sjansene.

Bortelaget, som ikke hadde én avslutning i løpet av førsteomgangen, åpnet annenomgangen med en scoring av Ndour fra straffemerket. Selve straffeavgjørelsen var ikke noe å si på. Christophe Psyché hang ikke med da Mads Sande var litt for kvikk innenfor 16-meteren og felte Haugesund-mannen.

Etter en drøy time leverte Egil Selvik en kjemperedning da han hindret Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen, som avsluttet fra fem meter etter mye klabb og babb.

GOD: Egil Selvik skal ha en del av æren for at det blir med ett poeng hjem sørover.

Tromsø fikk nok av muligheter på hjørnespark til å skaffe utligningen, men det var et godt Haugesund-forsvar som sto imot.

Bortsett fra da Anders Jenssen slo et innlegg som gikk over alt og alle. Nilsen fikk til og med tiden til å dempe ballen før han sendte ballen i mål bak Selvik.

Haugesund ligger på playoff-plassen med ni poeng og tre poeng opp til Tromsø på 11. plass.