Bekreftet: Lise Klaveness innstilt som ny fotballpresident

Lise Klaveness (40) kan bli den første kvinnelige president i Norges Fotballforbund etter at valgkomiteen fredag kom med sin innstilling.

Lise Klaveness i prat med Ole Selnæs i forbindelse med Norges kvalifiseringskamp mot Spania i 2019.

17. des. 2021 12:06 Sist oppdatert nå nettopp

Den tidligere landslagsprofilen har vært direktør for elitefotballen i NFF siden 2018. Nå er det en samlet valgkomité som går inn for Klaveness som ny president.

– Det som veier tyngst, er at hun vet hva hun, er en god leder og er god til å kommunisere, sier valgkomiteens leder Torleif Sandvik.

TV 2 erfarte allerede torsdag at valgkomiteen hadde samlet seg om Lise Klaveness som sin kandidat til å etterfølge Terje Svendsen, som ikke tar gjenvalg i mars 2022 etter å ha sittet siden 2016.

Det spesielle er at NFF nå kan komme til å hente sin nye president i forbundets administrasjon, ikke i det valgte tillitsmannsapparatet.

Lise Klaveness er utdannet jurist og har jobbet i Advokatfirmaet Hjort, som dommerfullmektig i Oslo tingrett og som juridisk spesialrådgiver i Norges Bank. Hun kommer opprinnelig fra Meland utenfor Bergen - men er nå bosatt i Oslo med samboer og tre barn.

– Det er gjennomført en rekke intervjuer med aktuelle navn for forbundsstyret, sier valgkomiteleder Sandvik.

– Det er Terje Svendsens eget valg at han ikke stiller som kandidat.

NFF er Norges desidert største særforbund.

– Den kandidaten er den vi mener er egnet til å lede norsk fotball i en krevende og utfordrende periode, heter det i valgkomiteens begrunnelse.

– Den vil kreve en tydelig politisk ledelse. Denne kandidaten besitter svært gode kommunikasjonsevner. Hun forstår både toppfotballen og breddefotballen.

Valgkomiteen nevner også spesielt at Klaveness er opptatt av NFFs omdømme.

– Vi har gjort tidenes signering i norsk fotball, sier Torleif Sandvik.

For at Klaveness skal kunne velges, må hun fratre sin stilling i NFF før tinget i mars 2022. Ansatte kan ikke velges. Presidenten velges for fire år.

Valgkomiteens forslag går ut på det blir fem kvinner og tre menn i styret. Det bryter med NFF-loven om minst 40 prosent av hvert kjønn, men NFF har fått dispensasjon fra NIF til å ha dette.

På pressekonferansen fredag blir det fra TV 2 sagt at Divisjonsforeningen har meddelt valgkomiteen at de ikke ønsket Terje Svendsen videre.

– Det legger ikke føringer på våre prosesser, men vi må være lyttende. Det er en av de viktigste oppgavene til valgkomiteen, sier Torleif Sandvik.

– Det var også andre gode kandidater, som var med helt til sluttfasen, sier valgkomiteens leder.