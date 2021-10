Solskjær slaktes: – Ser ikke hva han vil med dette laget

(Leicester City – Manchester United 4–2) Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United overøses med kritikk etter nok en gedigen nedtur.

QUO VADIS? (HVOR SKAL DU?): Ole Gunnar Solskjærs Manchester United får det glatte lag etter fadesen mot Leicester. The Athletic-journalist Oliver Kay mener de går mot et «bortkastet år».

16. okt. 2021 18:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ser fortsatt ikke på Manchester United og tenker at de er et spesielt godt lag. Jeg ser ikke hva Solskjær vil med dette laget. Alt snakket om identitet betyr virkelig ingenting med mindre det reflekteres på banen. Dette er ikke et klassisk United-lag i det hele tatt, sier Oliver Kay, journalist i The Athletic.

Han sier han er «forbløffet» over at United fortsatt henger med i toppen, men tror de kommer innenfor topp fire og får en godkjent sesong. Samtidig er han sterkt kritisk til lagets prestasjoner.

– Det har ikke vært noen reell struktur eller samhandling, og mange folk, inkludert meg, føler at resultatene har vært flatterende. Med tanke på pengene de har brukt, må de sette standarden høyere og prestere bedre. Dette tegner an til å bli et bortkastet år, sier Kay.

TUNGT TAP: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte borte mot Leicester lørdag.

Manchester United startet lørdagens kamp med Harry Maguire, som knapt hadde vært på trening i forkant grunnet en leggskade.

– Jeg velger laget og jeg tar hendene i været hvis det ikke virker. Hvis vi slipper inn fire mål, så tok jeg trolig en dårlig avgjørelse, sier Solskjær ifølge BBC-journalist Shamoon Hafez.

– I det siste har vi ikke vært i god form. Vi har mistet for mange poeng og det er noe vi må se på. Vi må kanskje endre noe. Trenger vi flere bein der ute? Hva trenger vi, spør Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær fikk forlenget kontrakten i sommer, ut 2024, og Kay mener den kontraktsforlengelsen gjør at nordmannen neppe blir sparket nå – samtidig som han tviler på at Solskjær er mannen til å lede dem tilbake til fordums ære.

– Manchester United ser ikke ut som et lag med en god trener, det ser ut som de er veldig avhengige av individuelle prestasjoner, sier Kay kontant.

KRITIKK: Ole Gunnar Solskjær fikk kritikk i forkant av lørdagens kamp, etter å ha uttalt at tiden kanskje var inne for at Marcus Rashford skulle «prioritere fotballen og fokusere på den». Her er de to etter lørdagens kamp mot Leicester.

– Det er ikke noe stort fotballag vi ser. Vi ser det uke inn og uke ut. Et reisende teater som ikke leverer i det hele tatt, med superstjerner på scenen. Det er ingenting som fungerer, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli om Manchester United like etter tapet mot Leicester lørdag.

– Vi fortjente å tape, sier Manchester Uniteds stjernespiller Paul Pogba etter kampen, ifølge BBC-journalist Shamoon Hafez.

– Vi har ikke funnet problemet. Vi slipper inn enkle mål, dumme mål, sier Pogba, og er klar på at det må endring til.

– Vi må finne den rette mentale innstillingen og den rette taktikken. Stå ved det og fikse problemet, sier Pogba.

Manchester United har etter lørdagens tap mot Leicester kun holdt nullen i én av de siste 19 kampene.

– Jeg frykter for Manchester United. Forsvaret ser ut til å være «all over the place». De ser ut som et lag med utrolig talentfulle spillere som ikke vet hvordan de spiller sammen, sier tidligere Premier League-spiller Alan Hutton på BBCs radiosending fra kampen.