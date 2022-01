Tunisia mot Mali skulle ferdigspilles etter 40 minutters pause – Tunisia nektet

(Tunisia – Mali 0–1) Det ble fullstendig kaos på Limbe Omnisport Stadium i Kamerun da dommeren blåste av Afrikamesterskap-oppgjøret mellom Tunisia og Mali to ganger – før det var spilt 90 minutter.

fullskjerm neste SKANDALE: Dommer Janny Sikazwe hører ikke på protestene fra Tunisia-trener Mondher Kebaier og en av assistentene. 1 av 3 Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

12. jan. 2022 16:37 Sist oppdatert nå nettopp

Det var rett og slett absurde scener som utspilte seg på Limbe Omnisport Stadium i Kamerun. Til tross for åtte bytter, to VAR-situasjoner og en drikkepause blåste dommer Janny Sikazwe av kampen to ganger.

Etter over 40 minutters pause ble det bestemt at det skulle spilles tre tilleggsminutter, men da nektet det tunisiske laget å komme på banen.

– Det er veldig vanskelig å kontrollere utenomsportslige ting. Etter 85 minutter blåser han av kampen, og igjen etter 89 minutter. Det skulle bli lagt til syv-åtte minutter. Avgjørelsen hans er uforklarlig, sier Tunisia-trener Mondher Kerbaier på en pressekonferanse etter kampen ifølge den algeriske journalisten Maher Mezahi.

– Spillerne hadde tatt isbad i 35 minutter før de ble kalt tilbake. Jeg har vært trener i lang tid, men jeg har aldri sett noe lignende. Selv fjerdedommeren var forberedt for å ta opp tavlen (for å vise antall tilleggsminutter) da han blåste i fløyten, sier Kerbaier.

Malis landslagstrener, Mohamed Magassouba, hadde også en pressekonferanse etter kampen.

– Da vi ble fortalt at vi skulle ut og spille igjen, så var spillerne mer enn villige til det. Dessverre ønsket ikke motstanderne våre å komme ut, sier han ifølge Mezahi.

Mali vant til slutt 1–0 etter at Sarpsborg 08-spiller Ibrahima Koné scoret på straffespark tidlig i 2. omgang.

Det var likevel dommeren og kampuret alt handlet om i dette oppgjøret.

SCORET PÅ STRAFFE: Ibrahima Kone scorer fra straffemerket tidlig i 2. omgang.

Tunisia fikk tildelt et straffespark, som dommer Janny Sikazwe fra Zimbabwe dømte etter å ha studert VAR-bildene. Men Mali-keeper Ibrahim Mounkoro reddet skuddet fra Wahbi Khazri.

Så blåste dommeren like godt av kampen etter 85 minutter og seks sekunder, men satte den i gang igjen da han så protestene.

Et par minutter senere ble Mali redusert til ti spillere da El Bilal Toure fikk rødt kort. Også da studerte dommeren VAR-bildene før han opprettholdt det røde kortet.

I tillegg hadde spillerne hatt en pause for å kjøle seg ned. Derfor var overraskelsen stor da dommeren igjen blåste av kampen noen sekunder før det var spilt 90 minutter.

Tunis-trener Mondher Kebaier forsøkte febrilsk å protestere, men uten at han fikk gehør. Dommerteamet ble geleidet av banen med 10–12 vakter rundt seg.

Men på pressekonferansen etterpå fikk spillere og trenere beskjed om at det skulle spilles tre minutter ekstra, og nesten tre kvarter etter at kampen opprinnelig var Mali-spillerne tilbake på banen.

Men Tunisia kom ikke ut på gresset, og dermed ble det ikke spilt noe mer. Dermed står Mali som vinnere, men det er ikke umulig at det kommer protester fra Tunisia.

PS! Dette var den første kampen i gruppe F. Mauritania møter Gambia i den andre kampen i gruppen senere i dag.