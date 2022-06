Slår tilbake mot Roma-rykter: – Direkte feil

Agenten avviser at Glimt-profilen Ola Solbakken (23) er så godt som klar for Roma, slik flere medier hevder.

IKKE NÆR EN OVERGANG: Ola Solbakken herjet tidvis med Roma i Conference League. Det skal ha vekket interessen hos italienerne, melder flere. Men at en overgang er nært forestående, er ikke riktig.

– Det som meldes er direkte feil. Det provoserer meg, sier Solbakkens agent, Bjørn Tore Kvarme, til VG.

De siste dagene har flere medier, både norske og italienske, meldt Solbakken så godt som klar for den italienske storklubben.

Overgangsguru Fabrizio Romano har på sosiale medier meldt om konkrete forhandlinger mellom Bodø/Glimt og klubben fra den evige stad.

Kvarmes utspill samsvarer med VGs egne opplysninger.

Kantspillerens kontrakt går ut etter sesongen. Dermed kan Solbakkens representanter snakke fritt med andre klubber fra og med 1. juli, helt uten Bodø/Glimts tillatelse.

Solbakken har vært en sentral del av Bodø/Glimts eventyr de siste sesongene. I 2020 og 2021 var han instrumental i å sikre bodøværingene to strake seriegull. I Conference League herjet han med blant andre Roma.

Men har kontakten allerede oppstått, slik noen medier har skrevet, vil Glimt ta saken videre.

– Skulle ryktene som svirrer vise seg å stemme, har Roma brutt regelverket. Men vi har ingen indikasjoner på at dette stemmer, sier sportslig administrativ leder i Glimt, Håvard Sakariassen, til VG.

I likhet med Kvarme stiller Sakariassen seg uforstående til Roma-linken til Solbakken.

– Vi har hvert fall ikke hørt noe fra Roma. Han er under kontrakt med oss frem til 1. januar, sier Sakariassen, som sier at dialogen med Solbakken om fremtiden er god.

Kvarme bekrefter overfor VG at interessen for trønderens tjenester er stor, men er heller ordknapp om hvilke interessenter som har meldt seg.

– Det har vært mye interesse, ja. Men jeg har aldri kommentert hvem jeg snakker med eller konkrete rykter, hevder Kvarme, som samtidig gjentar at han likevel kan avvise rapportene om at Solbakken skal være så godt som klar for Mourinhos menn.

Kvarme vil heller ikke svare på hvor sannsynlig det er at Solbakken skifter arbeidsgiver i sommer.

– Om han bytter klubb eller ikke, er ikke opp til meg.

Solbakken selv har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.