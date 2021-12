Haalands agent utelukker United-overgang – nevner fire aktuelle klubber

Erling Braut Haalands agent Mino Raiola har listet opp fire konkrete klubber som kan signere nordmannen til sommeren.

NY KLUBB? Erling Braut Haaland kommer sannsynligvis til å skifte klubb i sommer, sier agenten Mino Raiola.

10. des. 2021 12:52 Sist oppdatert nå nettopp

En gjenforening mellom Erling Braut Haaland og Ole Gunnar Solskjær i Manchester United har vært et hett samtaleemne de siste par årene. Nå er det ikke lenger Solskjær som sitter i managerstolen i Manchester, og agenten Mino Raiola nevner ikke «De røde djevlene» som en av fire aktuelle klubber for 21-åringen.

Dette er de fire klubbene han ser på som aktuelle for nordmannen til sommeren:

Bayern München

Real Madrid

Barcelona

Manchester City

– Det er de store klubbene han kan gå til, sier Raiola.

Det er i et intervju med tyske Sport1 at stjerneagenten kommer med listen, og dermed utelater Manchester United, som lenge har vært med i kampen om nordmannens signatur.

– City har vunnet ligaen fem ganger de siste årene, betydelig flere enn United, sier han.

I mai tidligere i år uttalte Raiola at «de 14 store klubbene vil ha ham». Nå nevnes heller ikke styrtrike PSG av Raiola, til tross for at de kanskje må erstatte angrepsstjernen Kylian Mbappé. Franskmannen kobles hyppig til Real Madrid.

STJERNEAGENT: Mino Raiola liker å være ærlig i media. Nå utelukker han Manchester United som Haaland-destinasjon.

Ifølge NTB svarer Raiola bekreftende på at han vil sette seg ned med Dortmund-representanter og diskutere Haaland i løpet av vinteren. Spissen kommer til å skifte klubb kommende sommer eller i 2023, ifølge agenten.

– Kanskje denne sommeren, kanskje sommeren etter. Men sjansen er stor for at Erling flytter i sommer. Det får vi se.

Det har tidligere blitt spekulert på om Haaland har en utkjøpsklausul som trer i kraft etter denne sesongen, men Raiola sier det er mellom «ham og spilleren».

– Det er bare to parter som får lov til å si noe til «utsiden»: Klubb og spiller. Vi vet nøyaktig hva som må skje, sier Raiola.

Dersom det blir et Haaland-salg må kjøpende klubb være forberedt på å stikke hånden dypt ned i pengesekken. Ifølge den tyske agenten Volker Struth, som blant andre representerer Timo Werner og Toni Kroos, vil Haaland koste nærmere tre milliarder kroner.

Borussia Dortmunds lagsjef Sebastian Kehl har tidligere uttalt at han er klar over at det alltid vil være spekulasjoner rundt en spiller som Haaland.

– Vi er ikke naive, og vi vet at vi snakker om den sannsynligvis mest «hypede» spissen i verden. Og vi vet også at spekulasjonene ikke vil ta slutt, har han tidligere sagt.