Start nærmer seg eget kvinnelag: – Helt nødvendig for å overleve

Om alt går som han ønsker, blir Steinar Pedersen og Amazon Grimstad en del av Starts satsing på eget kvinnelag – drøyt fire år etter at han fikk sparken som trener for herrelaget i samme klubb.

PÅ SIDELINJEN: Neste år kan det hende Steinar Pedersen er Start-trener igjen, denne gang på kvinnesiden.

Nå nettopp

Pedersen blir engasjert når han snakker om det. Han mener kvinnefotballen på Sørlandet er i en kritisk situasjon.

– Med dagens betingelser og rammer vil Amazon som toppklubb være ferdig i løpet av kort tid, sier Pedersen.

Han er trener for Grimstad-klubben, som er høyest rangert på kvinnesiden på Sørlandet med 4. plass i årets 1. divisjon.

Pedersen frykter at både Amazon og de mindre klubbene på Sørlandet ikke klarer å henge med i utviklingen i kvinnefotballen alene.

– Vi må forene kreftene for å ivareta et toppmiljø med troverdighet og trøkk i seg. Hvis alle sitter på sin tue og tror at det vi holder på med er godt nok, tar vi feil. Dette handler om kompetanse, referanser og kvalitet. Vi må faktisk erkjenne at det er en jobb å gjøre her nede for å konkurrere med de som per i dag har kvalitet i flere ledd.

Men nå er noe i ferd med å skje. 16. desember skal det være et ekstraordinært årsmøte hvor medlemmene skal stemme over veien videre. Amazon Grimstad og styret ønsker å skille topp og bredde i klubben slik at A-laget kan drifte seg selv. Planen er å bli en del av OBOS-ligaklubben Start.

– Konsekvensene av ikke å legge til rette for et toppmiljø vil være veldig store for alle unge jenter på Sørlandet som drømmer om å toppfotball. Ellers vil 15-åringene forsvinne ut av landsdelen til Bergen, Oslo eller Trondheim, for det er der miljøene er. For norsk fotball er det kjempeviktig å ha med hele landet og å ha et kraftsenter i sør, sier den tidligere Start-, Lillestrøm- og Borussia Dortmund-spilleren.

Om alt går etter planen, blir det retur til Sparebanken Sør Arena for Pedersen, litt over fire år etter at han måtte gå på dagen da han fikk sparken som Start-trener.

Da hadde han ledet laget i 25 kamper og holdt stø kurs mot opprykk til Eliteserien. I ettertid har han beskrevet opplevelsen som «helt jævlig».

– Hvordan vil det bli for deg personlig å komme tilbake til klubben?

– Denne beslutningen er for Amazon Grimstad og handler ikke om meg i det hele tatt. Det handler om jentene, om tilrettelegging og Amazons forutsetninger for å konkurrere i toppfotballen, sier Pedersen.

TYDELIG: Steinar Pedersen håper avstemmingen gir flertall for å bli en del av Starts kvinnesatsing neste år.

I Start venter de med åpne armer. Tidligere i år ble det vedtatt på årsmøtet at «målet er en egen avdeling for jente/kvinnefotball i IK Start på lik linje med gutte/herrefotballen.»

– Det er på høy tid at fotball for kvinner også settes i fokus på Sørlandet. Med tanke på utviklingen med blant annet ny seriestruktur ser vi at om man skal overleve i toppsjiktet, må det en større satsing til enn hva enkeltklubbene i dag klarer, sier Elin Krumm, styreleder i Start.

Hun forteller at også kvinnelaget vil holde til på Sparebanken Sør Arena og kan være i aksjon allerede fra neste sesong.

– Sammen med Amazon Grimstad vil vi kunne gi fotballen på Sørlandet et løft. Vi tror Start som klubb og Kristiansand som by er en naturlig arena for dette.