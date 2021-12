Premier League direkte

Her gikk det unna! For en omgang med kok på Old Trafford. Mer av det i andre omgang, takk.

Litt klager på ballene fra spillerne på Old Trafford så langt i kampen. Godt å se at det kommer et par nye baller til unnsetning.

DET DØMMES MÅL! Utrolige minutter på Old Trafford! Ungguttens drømmetreff var akkurat over streken før Atkinson blåste, så det er nok riktig at målet står selv om de Gea lå nede. For noen kaotiske scener!

