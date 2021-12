Brann var drømmemotstanderen

Marerittet for syv år siden ble hans siste Brann-kamp. Nå vil han sørge for ny nedtur i vest.

Øystein Øvretveit jubler etter den avgjørende strafferedningen mot KFUM Oslo.

Nå nettopp

Like etter klokken 17.30 søndag kveld sto KFUMs David Tavakoli klar ved 11-metersmerket på Levermyr Stadion i Grimstad. Han tok et hink til venstre før han stormet mot ballen.

I et lite millisekund sto tiden i Sør-Norge stille. Så et gisp, etterfulgt av et dunk. Ballen smalt i Jerv-keeper Øystein Øvretveits høyre hanske. Sisteskansen spratt opp og mante frem et stort brøl.