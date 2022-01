Wormgoor var interessert i Brann-retur: – Sannsynligvis trenger de meg ikke

Den tidligere Brann-kapteinen sjekket ut om han kunne komme tilbake til Brann. Nå tror han at han kommer til å skrive under for en annen norsk klubb.

– Jeg er klar for å vise hva jeg står for igjen, sier Vito Wormgoor.

7 minutter siden

Det er to år siden han sluttet i Brann og reiste til USA. Nå er Vito Wormgoors opphold i Columbus Crewe over. 33-åringen sitter hjemme i Nederland med familien og jakter ny klubb.

Brann var høyt på ønskelisten og han ba agenten sin opprette kontakt med Kniksens plass.