Erik Huseklepp går inn i Branns trenerteam

Brann henter hjem en av klubbhistoriens største.

Huseklepp var Brann-spiller i to perioder som strakte seg over mer enn et tiår.

5. jan. 2022 09:33 Sist oppdatert 47 minutter siden

Erik Huseklepp blir Branns nye assistenttrener.

Klubblegenden har fulgt Brann svært tett som Ballspark-ekspert i årene etter at han ga seg som spiller på Stadion i 2016.

Huseklepp skal nå igjen jobbe sammen med Eirik Horneland. Brann-treneren hadde Huseklepp som spiller i Haugesund.

– Fantastisk mulighet for meg. Alle vet hvor mye Brann betyr for meg. Det å få sjansen til å være med her, setter jeg enormt pris på, sier Huseklepp til BT.

Han har skrevet kontrakt med Brann ut 2023-sesongen. Tidligere har han vært spillende assistenttrener for FK Fyllingsdalen i 3. divisjon. Da har han jobbet i team med Roy Wassberg, en annen gammel Brann-helt, som før jul begynte i Brann som sportslig leder i talentsatsingen Kniksen-akademiet.

– Jeg er fersk som trener, men samtidig er det ganske lite jeg ikke har opplevd i Brann. Jeg har rykket ned, jeg har rykket opp, jeg har vunnet gull og jeg har vunnet sølv. Jeg kommer til å lære mye på veien, og jeg forstår om folk er skeptisk til min mangel på erfaring som trener. Men dette har jeg tro på, sier Huseklepp.

Huseklepp hadde Horneland (til v.) som trener i Haugesund i 2017.

Erstatter Loberto

Det står en plass «ledig» i trenerapparatet til Brann, etter at kontrakten til Andrea Loberto løp ut ved nyttår. Assistenttreneren kom til klubben på forsommeren, mens Kåre Ingebrigtsen ennå var trener.

BT kunne mandag melde at Loberto kan være ferdig i klubben.

Nåværende hovedtrener Eirik Horneland hadde jobben som assistenttrener fra høsten 2020 til han overtok etter Kåre Ingebrigtsen sommeren 2021. Før Horneland var det Robert Hauge som var hovedtrenerens nærmeste mann.

Huseklepp scoret mot Brann i fjor - se målet her:

Huseklepps gamle trenermakker, Roy Wassberg, svarer BT om ansettelsen onsdag morgen.

– Erik har mange gode egenskaper. Jeg tror han blir flink én-til-én med disse spillerne. Han har et godt blikk for spillet og generelt høy fotballkompetanse, sier Wassberg.

– Hvordan har samarbeidet mellom dere vært?

– Erik er veldig omgjengelig, så det har gått fint. Han er lett å like, sier Wassberg, som er far til en av spillerne Huseklepp nå skal trene, Niklas Jensen Wassberg.

Huseklepp scoret i hjemmedebuten for Brann etter 19 sekunder.

Brann-tallene

Huseklepp scoret 68 mål på 308 kamper i løpet av sine to perioder som Brann-spiller. Bare tre spillere har flere kamper for klubben enn 37-åringen fra Sandsli. Ni spillere har flere scoringer enn den tidligere publikumsfavoritten, som også markerte seg for landslaget ved å bli matchvinner mot Frankrike og Portugal.

Da BT kåret Brann-historiens 110 største spillere, i forbindelse med klubbens 110-årsjubileum i 2018, havnet Huseklepp på 9. plass.

Nå kan et nytt kapittel i bergenserens Brann-historie bli skrevet. Etter å ha jobbet for BT og TV 2 og blant annet kritisert Brann, skal han nå selv ta ansvar for klubbens utvikling.

– Det er den jobben jeg har hatt. Jeg gjør jobben min 100 prosent, uansett. Jeg har måttet være ærlig hele veien. Jeg ser ikke på dette som noe problem i den jobben jeg skal gjøre, og jeg vet at Brann ser på det på samme måten, sier Huseklepp.

Det er ti år siden Huseklepp sist vendte tilbake til Brann, da for sin andre periode som spiller.

– Vi får tilbake norsk fotballs største profil, sa Branns daværende salgssjef, Dag Frode Algerøy.

Rikard Norling utnevnte Erik Huseklepp som en av Branns visekapteiner i 2014, sammen med Hassan El Fakiri. Erlend Hanstveit (midten) var sjefen.

Pamer: – Blir en ressurs

BTs kommentator, Anders Pamer, spøker med at Huseklepp nå må slutte i Ballspark.

– Som Ballsparks «far» er jeg på en dag som denne først og fremst stolt over at Brann velger Ballspark som en naturlig rekrutteringsarena når de skal ha tak i fagfolk, sier Pamer og følger opp.

– Litt mer alvorlig: Erik blir en ressurs for Brann. Han kjenner og elsker klubben. Som tidligere spiller har han en unik bakgrunn. Som trener er han et langt mer ubeskrevet blad, det er en kjensgjerning at han har liten erfaring.

– FK Fyllingsdalen oppnådde heller ikke målet om opprykk fra 3. divisjon mens han var der?

– Nei, det er riktig. Og dette er den trenererfaringen han har. Det er naturlig med skepsis på bakgrunn av det, mener Pamer.

– Samtidig: Erik har blitt undervurdert mange ganger fra han ble degradert til Vadmyras nest beste juniorlag som 17-åring. Jeg går ikke i den snaren.