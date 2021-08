Beckhams Inter Miami sliter: – Lovet for mye og ikke levert

Det har blitt langt mellom lysglimtene for David Beckham i «The Sunshine State». Klubben hans, Inter Miami, har hatt flere ned- enn oppturer.

TØFF TIDER: David Beckham og hans Inter Miami har slitt.

Beckhams hjertebarn, Inter Miami-prosjektet, som han hadde jobbet med siden 2014 har siden presentasjonen og debutsesongen vekslet mellom å være en skrekk- og solskinnshistorie: Oppstarten var preget av stadiontrøbbel, lisensproblemer og søksmål, og problemene fulgte da laget omsider inntok banen og fikk en historisk dårlig start.

Så snudde det: MLS-nykommeren tok seg til sluttspillet, hentet inn både stjernespillere og en stjernetrener, før problemene igjen oppsto etter brudd på ligaens reglement. Sanksjoner fulgte.

Og problemene på banen gjenoppsto.

– Sett fra utsiden er Inter Miami en klubb som har brukt mer penger på spillere, merkevare og stadion enn noen andre, og det følger enorme forventninger med tanke på at det er David Beckham og Miami. Dessverre har det ikke levd opp til forventningene, sier tidligere USA-spiller og nåværende fotballekspert Alexi Lalas ifølge Miami Herald.

Nå er det igjen de negative overskriftene som følger Inter Miami CF. Spørsmålet er om Beckhams klubb igjen kan snu på situasjonen.

– Inter Miami-eierne har lovet for mye og ikke levert, sier ESPN-kommentator Alejandro Moreno ifølge avisen Miami Herald.

Etter 16 kamper i 2021-sesongen, Inter Miamis andre som MLS-klubb, ligger de tredje sist i sin regionale avdeling, Eastern Conference, og fjerde sist av samtlige 27 lag i MLS Supporters Shield. Beckham hentet i forkant av sesongen sin gamle Manchester United- og England-lagkamerat, Phil Neville, til Florida-varmen, men det har blitt langt mellom lyspunktene i «The Sunshine State».

15 scoringer og 26 imot har resultert i 16 poeng etter like mange kamper. Stjernespissen Gonzalo Higuaín er Inter Miamis toppscorer med åtte scoringer.

Grafikk: www.sofascore.com

I kampen mot Ola Kamaras D.C. United i mai, oppsto en situasjon som er et beskrivende bilde på situasjonen hos «The Herons».

Higuain, som helst skal være så nær motstanders mål som mulig, kom ned til midtbanen for å motta ballen, men da han fikk den fant han ingen gode pasningsalternativer. Argentineren slo ut med armene og trakk på skuldrene, tydelig frustrert over mangelen på bevegelser.

Higuain endte opp med å forsøke å drible av to mann, før han mistet ballen. Inter Miami tapte – i en kamp Kamara stjal showet:

Inter Miami sliter med angrepsspillet, til tross for at Neville har en talentfull og stjernespekket tropp til disposisjon.

Ryan Shawcross, Kieran Gibbs, Blaise Matuidi og Higuain har alle bøttevis med erfaring fra øverste nivå i Europa. I tillegg har andre, som Federico Higuain (bror til Gonzalo) og Rodolfo Pizarro, mye å vise til fra MLS og meksikanske Liga BBVA MX.

Likevel sliter Inter Miami. Bare Austin har scoret færre og de sliter generelt med banespillet. Lalas har tidligere omtalt Inter Miami som et «togvrak».

– Du får bare en sjanse til å forme et førsteinntrykk, og det inntrykket har ikke vært bra, hverken for laget, for David Beckham eller for ligaen, sier han.

Grafikk: www.sofascore.com

1. august tok de sin første seier på syv kamper etter en 2–1-seier over CF Montreal, klubben til Bjørn Maars Johnsen. To mål fra Higuain sørget for seier.

Det måtte imidlertid en kontroversiell straffe og en forsvarsblemme til. Da sluttsignalet gikk, falt flere av spillerne ned på kne og jublet hemningsløst, tydelig lettet. Siden har de tatt ytterligere fire poeng.

Men det begynner allerede og bli langt opp til topp syv, som gir sluttspillsplass på senhøsten.

