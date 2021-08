Rosenborgs Europa-drøm i fare etter sent baklengsmål: – Ergrer seg grønn

(Rennes – Rosenborg 2–0) Rosenborgs drøm om gruppespill i Europa henger i en tynn tråd. Fem minutter før slutt glapp markeringen for andre gang, og Rennes sikret et svært godt utgangspunkt før returoppgjøret.

Birger Meling forlot Rosenborg for fransk fotball forrige sommer, og ønsket gamle lagkamerater velkommen til Roazhon Park torsdag kveld. Det ble imidlertid ikke et hyggelig gjensyn for trønderne.

Landslagsbacken er en del av et svært talentfullt lag, og allerede etter et kvarter sprakk nullen for Rosenborg. Nayef Aguerd regelrett knuste Holmar Eyjólfsson i luften på et innlegg fra Benjamin Bourigeaud, og headet ballen kontant via tverrliggeren og i mål.

Sent i andre omgang fastsatte Sehrou Guirassy sluttresultatet til 2–0.

– Det så OK ut. Vi kunne leve med 1-0, for vi er i stand til gjøre mål på Lerkendal. To blir dobbelt så vanskelig, sier Åge Hareide etter kampen.

– Det er surt. Det går fra et utgangspunkt som hadde vært greit til et som er svært vanskelig, mener Joacim Jonsson i studio hos VG+.

– Jeg tror Rosenborg ergrer seg grønn over den 2–0-scoringen, supplerer Kjetil Rekdal.

KNUSENDE OVERLEGEN: Nayef Aguerd gjorde Holmar Eyjólfsson til en smågutt i duellen før 1–0-scoringen.

Rennes er en talentfabrikk av de sjeldne, og spesielt det belgiske vidunderbarnet Jeremy Doku herjet med trønderne. 19-åringen var nære å øke vertenes ledelse, men Åge Hareides menn forsvarte seg godt.

Rosenborgs gjorde en svært solid annenomgang og kom til sin beste mulighet da Even Hovland banket ballen lavt inn foran mål. Dino Islamovic strakk fram foten, men var et par skostørrelser unna å utligne.

Med bare ett baklengsmål hadde Rosenborg hatt alle muligheter under returoppgjøret på Lerkendal. Nå ser det langt tøffere ut. Noen minutter før slutt gjorde innbytter Guirassy utgangspunktet langt vanskeligere med en presis heading bak en sjanseløs André Hansen.

Spissen fikk stå helt alene i feltet, noe Jonsson reagerte kraftig på.

– Det er forbanna irriterende at stopperne ikke klarer å ta ut spillerne i feltet. Dette er landslagsspillere fra Island og Norge, sier Jonsson om Even Hovland og Eyjólfsson innsats på Rennes’ andre mål.

Nyvinningen UEFA Conference League skal være en ekstra sjanse for mindre europeiske klubber til å få spille fotball på kontinentet, men akkurat nå spøker det for Rosenborgs sjanser til å få delta i turneringen.

– Vi må være fryktløse neste uke, maner Alexander Tettey.

Frankrikes gulvkalv Eduardo Camavinga startet kampen på benken. Midtbaneeleganten ryktes bort til både PSG og Manchester United, men kom først inn like før slutt.

