Warholm-stikk til konkurrentene: – Gir bensin på bålet

I den første superduellen på 400 meter hekk for sesongen var Karsten Warholm utilnærmelig. Nå gir han sine argeste konkurrenter noe av æren for at han løper så fort.

SUVEREN: Karsten Warholm var utilnærmelig i Monaco. Han sender en liten takk til konkurrentene som helte «bensin på bålet». Vis mer

– Det var meget bra. Jeg visste at jeg hadde en god tid inne, samtidig som jeg var mest spent på hvor de andre gutta sto, sier Karsten Warholm til VG.

På telefon fra Monaco er det en sunnmøring proppfull av selvtillit som forteller om nok en opptur i rekken av flere denne sesongen. 46,51 på den franske riviera er den nest raskeste tiden 27-åringen noen gang har løpt på.

Noe av æren for det gir han til noen munnrappe konkurrenter.

Warholm er tydelig på at han blir motivert av noen av uttalelsene til Alison dos Santos og Rai Benjamin og de andre konkurrentene som ønsker å skyve karen fra Ulsteinvik ned fra hekketronen.

– Det har jo litt å si. Jeg føler at de skylder meg respekten av at det er jeg som har tatt medaljene og har rekorden. Jeg blir motivert. Det er ikke helt min stil egentlig, men det må man bare leve med. Det gir meg masse bensin på bålet og jeg bruker det som motivasjon, sier verdensrekordholderen.

Kun dos Santos stilte til start i Monaco, og uttalte før løpet blant annet at «jeg er verdensmesteren. Jeg skal dra dit, kjempe og bli verdensmester igjen» om VM i Budapest i august.

Rai Benjamin uttalte for noen uker siden at han mener «verdensrekorden kan være mye lavere» og at «jeg kan definitivt være den som tar den».

I sommer var hekketalentet CJ Allen fra USA ute og meldte til Dagbladet: «Jeg håper at jeg er den nye stjernen på 400 meter hekk. Planen er å ta verdensrekorden fra Karsten».

I intervjuet med NRK rett etter målgang sa Warholm at det var «viktig å snakke med beina». Når han snakker med VG noen timer senere, tror han konkurrentene er med på å pushe han til de stadig sterke tidene.

– Det tror jeg absolutt. Jeg hadde ikke løpt like fort uten dem. Jeg lever jo av å vinne, men det hjelper at de gjør meg forbanna, sier Warholm.

Karsten Warholm jakter revansj etter VM-nedturen mot Alison dos Santos i fjor. Vis mer

Etter å ha knust dos Santos i årets første duell mellom de to, var Warholm borte hos brasilianeren og ga ham «respekt for å stille opp».

– Jeg vet at han ikke var helt hundre prosent, så det er bra at han stiller, sier Warholm.

Denne sesongen har Warholm virket sterk i alle løp han har stilt i. I tillegg til 46,51 i Monaco og 46,52 på Bislett, har han løpt 46,76 på Jessheim.

– Vi har funnet en bra oppskrift på hvordan vi skal levere. Leif har alltid et triks oppi ermet. Vi har puttet på mer volum og har funnet smartere metoder for å skape prestasjon. Det fortsetter vi med. Så har jeg holdt meg skadefri. Det gjør at jeg kan springe fortere og mer stabilt. Målet har vært å stabilisere seg på 46-tallet, og det virker jo å nærme seg, sier Warholm.

VM-KLAR: Karsten Warholm har planer om å løpe fort i VM i Budapest om en måned. Vis mer

Fjorårets skade, som var med på å ødelegge VM i Eugene, er borte. Denne sesongen har Warholm kunne trene for fullt.

– Jeg tror man lærer litt for hver gang man får en skade. Noen ganger pusher man grensen, slik man skal gjøre, og da vil det komme skader. Så handler det bare om balanse. Vi balanserer på en knivsegg og prøver å ta av risiko så ofte som mulig, sier hekkestjernen.

Nå bærer det hjem til Norge for de siste forberedelsene før VM i Budapest. Finalen på 400 meter hekk går 23. august.

Der kommer det til å gå fort. Spørsmålet er bare hvor fort.

– Det er et godt spørsmål. Det vet man aldri. Budapest kan være en rask plass med gode forhold. Jeg tror det kommer til å kreve en god tid for å vinne, sier Warholm og spår iallfall en vinnertid på «46 lav» «46 lav»Med 46 lav menes tider ned mot 46 blank. .

– Da skal dos Santos og Benjamin få det tøft?

– De vet at så lenge jeg er der, så blir det ingen walk in the park. De vet at de får kamp, men det vet jeg også at jeg får med dem, sier Warholm.