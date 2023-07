Bekreftet: Dette er Geir Bakkes første signering som Vålerenga-trener

Den tidligere Sandefjord-stopperen Martin Kreuzriegler (29) har signert en kontrakt ut 2024 med Vålerenga.

RETURNERER TIL NORGE: Her er Martin Kreuzriegler som Sandefjord-spiller. Vis mer

Overgangen bekreftes på Vålerengas hjemmesider.

– I Martin får vi en voksen spiller med mye erfaring. Han er venstrebent og vant til å spille i en treer bak, og passer måten Geir Bakke ønsker å spille på. Han har en fin karakter og er en ledertype i en posisjon vi har manglet, sier sportssjef Joacim Jonsson.

Vålerengas midtforsvar har vært svært tynt besatt den siste tiden. I søndagens 1–2-tap for Odd brukte de venstreback Leonard Zuta og midtbanespiller Fredrik Oldrup Jensen i midtforsvaret, i tillegg til 17 år gamle Aleksander Hammer Kjelsen.

Se høydepunkter fra kampen under.

Kreuzriegler spilte to sesonger for Sandefjord, før han i 2022 satte kursen mot Widzew Łódź fra Polen. Nå vender han tilbake til Norge som bosmanspiller. Østerrikeren gikk gjennom den medisinske testen denne helgen, før kontrakten ble signert mandag. Tirsdag har han sin første trening.

– Jeg er veldig glad for å være her. Jeg likte meg svært godt i Norge sist jeg var her, og ønsket meg tilbake. Da Vålerenga kom på banen, var jeg ikke i tvil. Det er en veldig fin klubb, sier Kreuzriegler til klubbens hjemmesider.

29-åringen er først spilleklar 1. august, da det norske overgangsvinduet åpner.