Fabinho utelatt fra troppen til Liverpools treningsleir

Fabinho reiser ikke med Liverpool til Tyskland etter at den saudiarabiske klubben Al Ittihad la et megabud på bordet.

Vis mer

Budet skal ligge på opp mot 530 millioner kroner.

Flere medier, deriblant BBC og The Athletic, skriver at Liverpool fredag kveld bestemte at den brasilianske midtbanestjernen ikke er inkludert i troppen som følge av budet og at forhandlinger pågår.

Fabinho er ikke blant navnene i troppen Merseyside-klubben har publisert på sin hjemmeside.

Fabinho skal være enig med Al Ittihad om personlige betingelser.