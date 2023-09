Antony tar pause fra Manchester United etter voldsanklager

Inntil videre returnerer ikke Antony (23) til Manchester United-troppen etter landslagssamlingen. Det skjer som følge av voldsanklagene mot brasilianeren.

PAUSE: Antonys retur til Manchester United etter landslagspausen utsettes.





Publisert: 10.09.2023 14:07 Oppdatert: 10.09.2023 14:51

«Spillere som ikke har deltatt i landskamper skal tilbake på trening mandag. Det er imidlertid avtalt med Antony at han vil utsette returen inntil videre», skriver klubben i en uttalelse på sin hjemmeside.

United-stjernen ble tidligere denne uken fjernet fra det brasilianske landslaget etter beskyldninger om vold mot sin ekskjæreste. Onsdag kom United med en oppdatering rundt situasjonen, og påpekte at politiet etterforsker saken.

Nå har klubben tatt midlertidige grep i samråd med Antony:

«Som klubb fordømmer vi voldshandlinger og overgrep. Vi anerkjenner viktigheten av å beskytte alle som er involvert i denne situasjonen, og erkjenner virkningen disse påstandene har på overgrepsofre», skriver klubben videre i pressemeldingen søndag.

– Jeg har blitt enig med Manchester United om å ta en pause mens jeg håndterer påstandene mot meg. Dette var en gjensidig avgjørelse for å unngå distraksjon for lagkameratene mine og unødvendig kontrovers for klubben, skriver Antony selv på Instagram.

FJERNET: Antony var opprinnelig med i den brasilianske landslagstroppen, men ble så fjernet og erstattet av Arsenal-spiller Gabriel Jesus.

Brasilianeren ble i sommer saksøkt av ekskjæresten Gabriela Cavallin. Hun anklager Antony for blant annet fysisk vold og trusler. Denne uken har også to andre kvinner anklaget 23-åringen for å ha vært voldelig mot dem.

Antony har selv nektet for anklagene, og i et intervju med brasiliansk TV bedyrer han sin uskyld:

– Det er ikke sant. Jeg kan med hundre prosent sikkerhet si at jeg aldri har rørt en kvinne. Jeg skal bevise det. Folk skal få vite sannheten, sier en gråtkvalt Antony i et intervju med den brasilianske TV-kanalen SBT.

NEKTER: Antony hevder at han er uskyldig etter voldsanklagene rettet mot ham.

Utelatelsen fra Brasils landslag skjedde etter at det brasilianske mediet UOL publiserte et intervju med ekskjæresten Cavallin på mandag. Ifølge UOL har de fått tilgang til videoer, bilder og lydopptak.

Antony benekter at han skal ha vært voldelig mot Cavallin, men erkjenner at de to hadde et turbulent forhold.

– Jeg har aldri vært fysisk voldelig. Det var verbal vold. Jeg fornærmet henne, men hun fornærmet meg også. Det gikk begge veier. Men fysisk vold? Aldri, sier Antony i intervjuet med SBT.

Intervjuet er gjengitt av flere internasjonale medier, deriblant BBC og The Telegraph.

Videre sier 23-åringen at han skal bevise sin uskyld og at han ønsker å returnere til det brasilianske landslaget. I intervjuet blir Antony spurt om han frykter at Manchester United skal terminere kontrakten hans.

– Det er ikke noe jeg tenker på. Jeg kjenner til sannheten og den kommer til å nå ut. Jeg vet at mange slakter meg, men sannheten kommer alltid frem. Manchester United etterforsker alt. De kommer til å følge saken videre, sier Antony.