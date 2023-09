Supertalentet hylles: – Jeg har så troen på ham at du vil ikke tro det

Antonio Nusa (18) ble lagt merke til som barn – for å si det forsiktig. Men det var ikke fordi han ropte høyest.

11.09.2023

I Langhus, like utenfor Oslo, er man stolt over å fostret Norges nye fotballjuvel.

Landslagstrener Ståle Solbakken så Nusa fra stadionplass i en klubbkamp i fjor vår. Han forteller om stor utvikling hos 18-åringen.

– Han har vokst i kroppen, fysikken er annerledes nå enn da jeg så ham live. Han har ikke vært aktuell før nå, for han har ikke vært klar før nå, sier Solbakken til VG på et pressetreff.

Antonio Nusas kombinasjon av lekenhet og effektivitet gikk rett hjem hos folk som så ham i 6–0-seieren over Jordan på Ullevaal torsdag.

– Fantastisk gøy å se hvordan han lekte seg. Misforstå meg rett, men det var nesten som å se ham på en Langhus-trening. Med så lave skuldre og uanfektet av settingen. Det imponerte meg, beskriver Henrik Østby.

Han hadde gleden og æren av å være Antonio Nusas fotballtrener i Langhus IL gjennom flere år. Lille Antonio huskes som et ekstremt talent, og en usedvanlig jordnær barnestjerne.

GLAD GUTT: Antonio Nusa som Langhus-spiller i barndommen. Vis mer

– På barneskolen hadde de en fotballturnering, og da går historien på at det er Antonios lag som vinner, men det er ikke Antonio som scorer målene. For han sentrer og sørger for at de andre scorer. Det er sånn han er. Det er ikke sånn at han skal skinne klarere enn de andre, supplerer Dag Inge Kjølstad.

Også han fulgte Club Brugge-spilleren tett i barndommen. Som lagleder for 2003-årgangen fikk han beskjed om at Antonio Nusa, født to år senere, hadde behov for utfordringer.

– De hadde kjørt alle tilpasninger som var mulig på sine økter, inkludert at han bare kunne bruke én tøtsj med venstrefoten, mimrer Kjølstad.

– Det var ikke noe mer de kunne gi ham. Vi kunne tilby ham å spille med et par år eldre gutter.

Med hospiteringen opp tok Nusa raskt store steg i Langhus, men selv sier den ferske landslagsspilleren at han hverken ønsket eller fikk noen spesialbehandling.

– Det har aldri vært noe sånn at jeg skal være et spesielt tilfelle. Jeg har alltid bare vært en del av laget. Så har det alltid vært tilrettelagt for få muligheten til å hospitere opp og utfordre meg selv, men ellers har det vært helt normalt, og det er jeg veldig glad for at det har vært, forteller Nusa til VG.

18-åringen forteller spesielt om hvordan trenerne i barndommen lot han utfordre seg selv.

– Fra ung alder lot de meg bare gå ut på banen, og ikke si så mye. De bare lot meg spille fotball og kose meg. Det var veldig viktig.

– Jeg følte alltid at jeg kunne være fri da jeg kom på banen. Ingen restriksjoner og sånne ting. De har alltid vært veldig støttende og latt meg være meg selv, sier Nusa.

Høgmo: – Minner om Ødegaard

Stadig vekk så han Nusa med sekk på ryggen og en ball under armen, på vei for å trene ekstra.

– Jeg hører at folk beskriver ham som ekstremt lærevillig og ekstremt ydmyk, og det er eksakt det han er. En lagspiller som også har de ekstreme individuelle kvalitetene. Han gjør veldig lite vesen av seg, men har en enorm respekt i gruppa, sier Kjølstad.

Det var ikke snakk om å være høy på seg selv eller å skulke dugnader.

– Han har fått ekstremt god bagasje hjemmefra. Dette er en smart gutt. Han bruker hodet godt, mener Kjølstad.

Häcken-trener Per-Mathias Høgmo, som var norsk landslagssjef fra 2013 til 2016, fikk flashback da han så Antonio Nusa danse seg forbi motstandere i Norge-debuten på Ullevaal.

– Da jeg satt og så på ham i går, så minnet det meg om Martin Ødegaard og da jeg tok ham opp på landslaget i starten, sier Høgmo og beskriver det fotballfaglig:

– Den fantastiske balansen, evnen til å behandle ballen i trange situasjoner og samtidig være effektiv i måten å spille på.

Rundt 50 stykker fra Langhus, inkludert juniorlaget som er på samme alder som Antonio Nusa, var på Ullevaal torsdag.

– Mens resten av stadion ropte «Norge», ropte vi «Langhus». Han er veldig assosiert med stedet og klubben, og det er veldig morsomt, sier Dag Inge Kjølstad.

Som 13-åring dro Nusa videre til Stabæk.

– Det var ikke mer vi kunne gjøre for ham. Han er kort og godt det største talentet vi har sett og kommer til å se på en god stund. Vi har hatt flere gode spillere, men Antonio Nusa er noe helt spesielt.

I et intervju med TV 2 har Nusa fortalt om hvor viktig det er å ta de riktige karrierestegene – og hvorfor selv ikke et gigantbud fra Chelsea fikk ham på andre tanker.

– Han har tatt ekstremt kloke valg etter at han forlot Langhus. Først Stabæk, og så til en klubb som vil satse på ham. Du ser at han holder igjen nå, og ikke bare hopper på en eller annen storklubb, og i hvert fall ikke Chelsea. Der er det kjøp og salg som ikke er bærekraftige, sier Dag Inge Kjølstad.

– Jeg har så troen på ham at du vil ikke tro det. Og det har med måten han funker på som person, sier Nusas gamle lagleder.