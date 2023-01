Liverpool refset publikum for homohets i poengdeling

(Liverpool - Chelsea 0–0) Det ble ingen stor forestilling mellom de to gigantene på Anfield. Isteden var det utenomsportslige tilrop som tok oppmerksomheten.

TETT OG TØFT: Fabinho (t.v.) og Carney Chukwuemeka i duell på Anfield. Det endte med poengdeling.

21.01.2023 15:26 Oppdatert 21.01.2023 16:11

Etter en snau halvtime i det som var en tafatt førsteomgang på Merseyside, brøt stadions speaker inn. Klubben ville at publikum stoppe med homofobiske tilrop, som ofte har vært en tendens når disse to lagene har møttes.

Speakeren varslet at klubben kommer til å følge opp opptrinnet og at de hadde overvåkingsbilder av hvem som hadde ropt hva.

Hør hva speakeren sa her:

Under fredagens pressekonferanse i forkant av oppgjøret sa Liverpool-manager Jürgen Klopp at han ville ha en slutt på supportersanger med homofobiske tilrop. Manageren roste samtidig Liverpool-supporterne, som han mente hadde tatt grep for å slutte med tilropene.

– Nå som Chelsea er vår motstander, så gir det mening at jeg også viser takknemlighet til våre supportere for arbeidet de har gjort med å stoppe supportersanger som ikke passer inn med byen vår, vår klubb og våre folk, sa Klopp.

I forrige uke meldte det engelske fotballforbundet, FA, at tilropene som inneholdt homofobiske fraser, ville bli straffet.

I det som til slutt ble en målløs poengdeling, så det derimot tidlig ut til å bli fartsfylt på Anfield.

Allerede etter to minutter slapp hjemmepublikummet med skrekken. Kai Havertz spaserte inn en retur etter at Thiago Silva traff stolpen. En utspilt Alisson kunne bare se at ballen seilte inn i nettmaskene. Men hjemmelaget hadde marginene med seg og ble «reddet» av VAR, som grep inn da tyske Havertz viste seg i å være noen små centimetere offside i det han sendte av gårde avslutningen.

Chelsea hadde lenge initiativet mot et tidvis tafatt hjemmelag, men inn i det siste kvarteret mot pause, tok de røde virkelig over. Men flere gode muligheter til tross, gikk lagene målløse inn i garderobene.

– Liverpool trenger spillere som kan komme inn og utgjøre en forskjell. Og det trengs nå, slo Rio Ferdinand fast hos BT Sports.

Jürgen Klopp, som feiret sin 1000 kamp som manager på toppnivå, var tydelig misfornøyd med mye. Og pausepraten så ut til å hjelpe. Vertene føk ut av startblokkene og iløpet av det første kvarteret av den andre omgangen produserte rødtrøyene flere store og gode muligheter.

Men hverken Naby Keitas, Cody Gakpos eller Mohammed Salahs forsøk endte i uttelling.

LITE TILFREDS: Liverpool-manager Jürgen Klopp så ikke ut til å like alt han så fra benken.

Iløpet av disse minuttene hadde også Chelseas nyervervelse, Mykhailo Mudryk, rukket å entre Anfield-matta.

Ti minutter etter egen inntreden danset han seg igjennom Liverpool-forsvaret før han sendte ballen i nettveggen. 22-åringen bød igjen og igjen 37-årige James Milner på problemer ned langs venstresiden.

DEBUTERTE: Mykhailo Mudryk signerte for Chelsea sist helg. I ettermiddag fikk han sin debut for de blå.

Den tendensen fortsatte og plutselig var det gjestene som så ut til å være nærest de tre poengene. Helt på tampen hindret Andy Robertson Carney Chukwuemeka i å bli den store helten.

Liverpool-back Robertson sto for mye av farlighetene de røde skapte fremover i banen. Han er tilfreds med at laget holdt nullen, men erkjenner at trepoengerne snart må komme. Om ikke blir avstanden opp til topp fire og Champions League-plass skjebnesvanger.

I øyeblikket skiller det ni poeng opp til Newcastle på 4-plass. «The Magpies» har også én kamp til gode på Liverpool. Poengfangsten for Liverpool etter 19 serierunder lyder 29. Til sammenligning hadde Klopps menn 41 poeng på samme tidspunkt forrige sesong. Da ble de til slutt nummer to, ett poeng bak Manchester City, som vant ligaen på 93 poeng.

– Avstanden blir større. Vi mister poeng vi ikke skal. Men nå må vi foksuere på å komme tiblkae til hva et Liverpool-lag skal se ut som. Vi har mistet det i det siste. Vi må få tilbake selvtilliten. Det hjelper på at noen av de skadde spillerne er påvei tilbake. Nå handler alt om små steg i riktig retning. Det gjorde vi i dag, sier Robertson til Viaplay.

Mangeårige Liverpool-kaptein Steven Gerrard er klar på at det er lite som stemmer for klubben i hans hjerte for øyeblikket.

– Akkurat nå mangler Liverpool kvalitet og «faren» de har hatt i spillet under Jürgen Klopp, var Liverpool-legende Gerrards oppsummering overfor BT Sports etter kampslutt.