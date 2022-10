Branns utrolige rekke brutt – Mjøndalen-spøkelset lever videre

(Mjøndalen-Brann 3–1) Brann har vært ustoppelige denne sesongen, men lørdag glapp muligheten til å bli tidenes første ubeseirede lag i Obos-ligaen.

8. okt. 2022 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Bortekamp i Mjøndalen har historisk sett vært et mareritt for Brann. Bergensernes forrige seier på sørsiden av Drammenselva kom i 1975. Siden den gang har de møttes 12 ganger der.

47 år senere lever spøkelset videre i beste velgående.

Brann hadde gått ubeseiret gjennom hele sesongen, 26 kamper totalt, før deres utrolige rekke ble brutt lørdag kveld. Ingen lag har klart å gå ubeseiret gjennom OBOS-ligaen tidligere, og slik endte heller ikke Branns skjebne.

– Selv om vi allerede har rykket opp, er det jævlig irriterende å tape. Jeg synes det er forferdelig. De drev med kynisk spill og brukte mye tid på alle dødballer. Det var ikke vår beste kamp, sier Branns Ole Didrik Blomberg til Discovery.

– Kampen vipper, og vi har noen sjanser. Vi blir tatt litt på sløvskap, mener trener Eirik Horneland.

Brann har allerede rykket opp til Eliteserien og jager poengrekorden i Obos-ligaen. I 2019 tok Lars Bohinens AaFK 79 av 90 mulige poeng, og tre serierunder før slutt står Brann med 72 poeng. Eirik Hornelands menn trenger dermed å vinne samtlige gjenværende kamper for å overgå sunnmøringene.

Aalesunds FK er også laget som har vært nærmest å gå ubeseiret gjennom en sesong. Et tap mot Raufoss i nevnte sesong, hindret dem fra å bli tidenes første til bragden.

MÅÅÅL: Meinhard Olsen jubler for Mjøndalens første scoring mot Brann lørdag.

Allerede etter seks minutter gikk hjemmelaget opp i ledelsen etter en scoring av Meinhard Olsen. Det var Branns første baklengsmål på syv strake seriekamper.

Gjestene virket smått preget før pause, og skapte få sjanser. Fem minutter etter sidebytte lettet Svenn Crone på presset med en praktscoring, som vekket nytt liv i Brann.

Men det var Mjøndalens kveld på Consto Arena. Kvarteret før slutt fant Kristian Liens avslutning veien ned i lengste hjørnet og påførte Brann deres første tap for sesongen.

Brinder Singh kom helt alene mot Mathias Dyngeland på overtid av kampen, men klarte ikke å overliste keeperen. Det klarte imidlertid Erik Stavås Skistad som punkterte kampen til 3–1 syv minutter på overtid.

– For en innsats fra spillerne i dag. Det var fantastisk. Jeg må gratulere Brann med en fantastisk sesong, og det gjorde det veldig tøft for oss. Vi jobbet veldig hardt for hverandre, sier Mjøndalen-trener Kevin Nicol.