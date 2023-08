Sjokkert over oppmøtet: – Fy flate, det er masse folk

WELLINGTON (VG) Da Aurora Mikalsen gjorde sitt inntog på Fifas pressekonferanse dagen før åttedelsfinalen mot Japan, ble hun sjokkert over folkemengden i lokalet.

REAGERTE: Norges førstekeeper Aurora Mikalsen ble overrasket over hvor mange journalister som hadde stilt opp på pressekonferanse fredag. Vis mer

Norges førstekeeper sperret opp øynene og sa noen velvalgte ord til stor latter for publikum i salen.

I tillegg til de norske journalistene som har fulgt landslaget hele veien fra åpningskampen til nå, var det nemlig flere titalls internasjonale journalister som hadde møtt opp for å høre landslagssjef Hege Riise, midtbanespiller Vilde Bøe Riisa og Mikalsen dele sine refleksjoner inn mot lørdagens åttedelsfinale mot Japan.

Da NRK spurte hva som gikk gjennom hodet til Mikaelsen da hun entret lokalet, måtte alle tre trekke på smilebåndene.

– Dette blir gøy, sier Hege Riise ironisk.

Mikalsen følger opp:

– Dette hadde jeg gledet meg til, folkens. Fy flate. Det er masse folk, det er det, sier Mikalsen.

– Det er helt perfekt for henne, det. Akkurat slik hun liker det, fortsetter Bøe Risa.

fullskjerm neste STORT OPPMØTE: Det var fullt på Norges pressekonferanse fredag. Etter konferansen skulle de norske spillerne ha fredagens kampforberedende trening. 1 av 3 Foto: Lise Åserud / NTB

Mikalsen fortsetter den sarkastiske tonen:

– Jeg elsker «spotlight», sier hun.

På spørsmål om hva hun legger i å ikke like oppmerksomheten, mener hun at hun både ble overrasket over at det var mange folk, og at hun ikke er så komfortabel med å være i hovedfokus.

– Det er en god kombinasjon. For det første så trives jeg ikke så godt med det, og for det andre så var jeg overrasket over at det var så mange. Jeg har blitt vant til å se dere på trening, og har pratet litt med dere. Med de andre her, da tenkte jeg «da er vi i gang», sier hun og sikter til de norske journalistene i lokalet.

Lørdag møter Norge verdensmesterne fra 2011, som også var finalister i 2015. Det japanske laget har virket sterke i gruppespillet, og bekreftet det da de slo Spania 4–0 i siste kamp.

Det skjedde etter at japanerne endret taktikk og startelleveren i forkant av kampen. De «parkerte bussen», altså la seg defensivt og satset på kontringer.

Det kampbildet tror landslagssjef Riise blir likt med lørdagens kamp, bortsett fra at rollene snur i den kampen.

– Jeg vil gjette at de spiller litt høyere mot oss. Kanskje kampbildet blir likt som Spania og Japan, men at rollene er snudd. Vi vil forberede oss på å spille defensivt, være sterke i forsvaret, og spille på våre styrker. Forhåpentligvis får vi det resultatet vi vil ha, sier landslagssjef Riise.

PS! Åttedelsfinalen mellom Norge og Japan spilles lørdag klokken 10.00 norsk tid. Den kan du se på NRK.