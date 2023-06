Gündogan-dobbel senket byrivalen i FA-cupfinalen – trippeldrømmen lever for Manchester City

LONDON (VG) (Manchester City – Manchester United 2–1) To volleyscoringer av Ilkay Gündogan sikret Manchester City FA-cuptrofeet i den historiske derbyfinalen mot Manchester United. De er nå én finale unna å kopiere rivalenes trippelbragd.

DAGENS DOBBEL: Erling Braut Haaland feirer med Ilkay Gündogan etter sistnevntes andre scoring mot Manchester United i FA-cupfinalen på Wembley lørdag. Vis mer







Gündogdan banket ballen i mål etter ufattelige tretten (13!) sekunder av FA-cupfinalen på en nydelig halvvolley, og det ble som at United startet kampen et mål under.

Det var også Gündogan som startet angrepet – da han tok avspark!

United svarte etter VAR-dramatikk. Høyreback Aaron Wan-Bissaka nikket ballen i hånden på City-ving Jack Grealish inne i feltet. Etter en titt på TV-skjermen, dømte Paul Tierney straffespark.

Var det straffespark? Håndberøringen var det ingen tvil om, men avstanden var kort. Man trengte ikke leppeleser for å se at Jack Grealish’ to ord lange melding til dommer Tierney begynte på «f» og sluttet med «off».

Bruno Fernandes ekspederte selve straffesparket i mål.

De løp bort til nærmeste hjørne, det var foran City-fansen, og midtbanespiller Fred ble tilsynelatende truffet av noe kastet fra tribunen. Han fortsatte kampen etter å ha tatt telling.

City-fansen ble ikke mer imponert av dommerteamet da Kevin De Bruyne gikk i bakken uten å få straffespark. Utenfor TV-bildene kjeklet managerstjernene Erik ten Hag og Pep Guardiola, tydelig uenige om situasjonsbeskrivelsen.

Ilkay Gündogan igjen! Med venstre denne gangen, et mindre rent treff enn hans første. Ballen snek seg inn via United-målvakt David de Gea, helt nede ved stolperoten.

Det var ikke Haalands kamp. Han kom nær ved to anledninger i første omgang, og burde trolig avgjort kampen fra drømmeposisjon med tjue minutter igjen av den andre, men endte målløs.

FA-cuptrofeet var allerede inngravert med «Manchester» før tidenes første derby mellom de to i finalen. Foruten selve trofeet, var det ytterligere historie i potten.

Manchester United er til nå eneste lag som har vunnet «The Treble», de tre største trofeene i klubbfotballen. Det gjorde de i 1998/99-sesongen.

De bråkete naboene Manchester City jakter å kopiere denne bragden. De har allerede vunnet Premier League, og neste lørdag spiller de Champions League-finale mot Inter i Istanbul. Dermed hadde United en gyllen mulighet til å stoppe rivalene fra å kopiere bragden de hittil er alene om.