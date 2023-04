Haaland dediserte milepæl-scoring til avdøde Raiola: – Jeg savner deg

LONDON (VG) (Fulham – Manchester City 1–2) Erling Braut Haaland (22) ble den første spilleren i engelsk toppdivisjon som når 50 mål siden 1931. Det historiske målet dediserte han til sin avdøde agent Mino Raiola (54).

PEKTE PÅ HIMMELEN: Erling Braut Haaland scoret sitt 34. mål i Premier League denne sesongen.





30.04.2023 17:02 Oppdatert 30.04.2023 20:07

«From a Viking to a Viking. Working hard to change the game. Miss you, Mino», skriver Haaland på Instagram.

Det er i dag ett år siden Mino Raiola døde 54 år gammel. Agenten representerte flere av fotballens aller største stjerner, blant andre Haaland.

Da nordmannen satte inn sitt 34. seriemål denne sesongen mot Fulham – som gjorde at han tangerte rekorden til Alan Shearer og Andy Cole – pekte han på himmelen. Etterpå fanget også TV-kameraene en tydelig beveget Haaland som så ut til å tørke vekk noen tårer.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3

Haaland står nå med 50 mål i alle turneringer denne sesongen. Det har ikke skjedd i den engelske toppdivisjonen siden Tom Warings herjinger i 1931.

– Jeg vet at ikke engang Winston Churchill var statsminister (i Storbritannia) da den forrige rekorden ble satt. Så den er ganske gammel, sier City-trener Pep Guardiola til VG på pressekonferansen etter kampen.

Manchester City fikk straffe etter bare to minutters spill på Craven Cottage og denne gangen gikk Haaland resolutt frem for å ta ballen.

Ikke på tale at Riyad Mahrez skulle få straffesparket, som han fikk mot Sheffield United forrige lørdag!

Nordmannens første straffespark siden bommen mot Bayern München for halvannen uke siden gikk kontant i mål.

– Han tok straffen veldig godt, med en sterk mentalitet, sier Guardiola videre – og slenger inn hyllest til Julian Alvarez, som ble kampens avgjørende målscorer i 2–1-seieren.

NÅR STADIG NYE HØYDER: Erling Braut Haaland feirer straffescoring etter bare tre minutters spill. Det var hans 34. i ligaen denne sesongen.

City måtte jobbe hardt for seieren. Det tok ikke lang tid før Fulhams Carlos Vinicius utlignet på halv volley etter et godt angrep.

Julian Alvarez gjenopprettet bortelagets ledelse med en lekker avslutning i krysset bak Bernd Leno i Fulham-målet. Det ble den avgjørende scoringen på en ellers daff dag i London.

De regjerende mesterne har ikke vært på tabelltopp siden 15. august. Det var etter andre serierunde, de påfølgende 30 har Arsenal hatt grepet om førsteplassen.

Men etter 4–1-seieren over nettopp Arsenal onsdag, kunne blåtrøyene ta over tabelltoppen og det med én kamp mindre spilt.

Som sagt, så gjort – Premier League-tittelen er Manchester Citys å tape når seks kamper gjenstår.