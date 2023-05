Lampard før Arsenal-kampen: – Selvtilliten er lav

Chelsea-manager Frank Lampard (44) sier lagmoralen er et klart problem før oppgjøret mot Arsenal og Martin Ødegaard tirsdag.

HOVEDTRENER: Frank Lampard er midlertidig manager for Chelsea.

01.05.2023 12:01

– Selvtilliten er lav og vi presterer dårlig, sier midlertidig manager Frank Lampard på en pressekonferanse mandag.

Etter at Lampard tok over stillingen til Graham Potter har det ikke gått noe bedre for London-klubben. Chelsea har fem tap på fem kamper under Lampard.

– Jeg har vært her i perioder hvor selvtilliten har vært lav. Historien har vist at vi har fått den (selvtilliten) tilbake gjennom hardt arbeid og ferdighetsnivået i troppen. Vi har byttet manager ofte.

– Man burde ikke snakke om selvtillit innad i laget, men det er helt klart et problem for øyeblikket, sier Lampard.

Chelsea har 39 poeng på 32 kamper i Premier League. Avstanden til ligaleder Manchester City er på 37 poeng, mens det er en luke på ti poeng til øverste nedrykksplass.