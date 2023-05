Elleville jubelscener da Everton berget plassen: – En magisk dag

(Everton – Bournemouth 1–0) Med 45 minutter igjen av sesongen lå Everton under streken. Så dukket Abdoulaye Doucoure opp, reddet klubben og sørget for banestorming.

– Jeg er ingen helt. Ingen er det her. Vi jobber og spiller for Everton. Vi må være mye bedre enn det. Alle viste lidenskap på slutten, men neste sesong må vi komme tilbake sterkere og sette Everton høyere opp, sier Doucoure til BBC.

– Dette betyr mye for meg. Jeg sa akkurat til spillerne at vi ikke kan være i denne posisjonen. En magisk dag, men vi burde ikke vært her. Vi i støtteapparatet har gjort det bra med å fortsette å tro. Mentaliteten har vært strålende, sier Everton-manager Sean Dyche til Sky Sports.

– At vi holdt unna er massivt. Det er massivt for klubben, sier Everton-keeper Jordan Pickford til Sky Sports.

Everton har spilt på øverste nivå i England i 69. strake sesonger, men med under 45 minutter igjen var den rekken på vei til å brytes.

Leicester var nemlig forbi i nedrykkskampen med sin ledelse over West Ham, men med en drøy halvtime igjen av sesongen smalt det på Goodison Park.

Abdoulaye Doucoure banket til fra like utenfor sekstenmeteren, og sørget for elleville jubelscener på Goodison Park.

– Jeg visste at jeg måtte skyte så hardt som mulig og treffe mål. Takk Gud for at den gikk inn. Det var en fantastisk følelse, sier Doucoure.

Fyrverkeri ble allerede da sendt opp utenfor stadion, og resten av kampen handlet om å stå unna for Everton.

Etter så mye som ti (!) tillagte minutter kunne jubelen slippes løs.

Everton har berget plassen for andre sesong på rad, og får andre sesong på rad så stormet supporterne i lykkerus.

– Det var en enorm kamp for oss. Vi er så glade. Det er vanskelig å beskrive følelsen vår. Vi har kjempet hele sesongen for å redde klubben, sier Doucoure.

Leicester og Leeds må ta den tunge turen ned til Championship etter sesongens siste dag. Southampton var allerede nede.