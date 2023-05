Kampen som endret alt for LSK-juvelen: – Ingen visste hvem jeg var

LILLESTRØM (VG) Du kan ikke ha unngått å legge merke til Akor Adams (23) i norsk fotball denne våren, men allerede for fem år siden viste han muskler i cupfinalen.

DRØMMER OG VIRKELIGHET: Det er et stykke fra det 16 år gamle Akor Adams drømte om hjemme i Minna i Nigeria til livet som Lillestrøm-helt i Norge. I bakgrunnen på bildet til venstre er skolen der Adams var elev. Til høyre feirer han derbyseieren over Vålerenga.





Det er kampen han egentlig ikke skulle spilt. På et lappeteppe av et kunstgress i Telenor Arena på Fornebu skal storfavoritten Rosenborg stifte bekjentskap med 18 år gamle Akor Jerome Adams og hurtigheten, fintene og skuddene hans.

– Jeg vil alltid huske den matchen, sier Adams om G19-finalen i norgesmesterskapet fra 2018.

Fem år senere er han blitt senior og minst like fryktinngytende:

Den syv mål sterke, 190 centimeter høye og 92 kilo tunge nigerianeren er Lillestrøms største argument for seier i lørdagens cupfinale mot Brann. Akkurat som han var for vesle Sogndal den gangen.

– Det er nesten skamløst å si, men vi satt nesten og håpet Sogndal skulle tape, husker Sivert Mannsverk.

Det er klubbens A-lag den nåværende Molde-dynamoen fra Øvre Årdal snakker om. Bare noen dager før juniorenes finale spiller Sogndal-seniorene om opprykk til Eliteserien og trenger angrepstalentet i troppen.

Men Sogndal taper sin kamp mot Aalesund. Sesongen er over. Trener den gangen, Eirik Bakke, minnes det som at «alle i Sogndal var glade».

Grunnen: Nå blir stjernespissen flyttet ned på juniorlaget i bygdeklubbens eneste finale noensinne på dette nivået.

– Vi var «underdog» nesten hele veien og hadde slått Odd og Viking på bortebane. Akor var den største grunnen. Hver juniorkamp han var med, var det stort for oss å spille med ham. Han var også så ydmyk og jordnær. Han kom ikke ned bare for å bidra på banen, han kom for å være en del av laget. Den lidenskapen har gjort at han har kommet dit han er nå, sier Sivert Mannsverk.

SPILTE FOTBALL MED SJEL: Sivert Mannsverk (nede til høyre) sammen med Akor Adams i 2018.

Bare 16 år gammel starter Mannsverk finalen sentralt på midtbanen og er en av syv lokale fra Sogn og Fjordane i finaleelleveren. I tillegg tre bergensere. Og en nigerianer.

Rosenborg mønstrer de senere Serie A-proffene Erik Botheim og Emil Konradsen Ceïde i angrepet, og duoen står også bak den oppskriftsmessige ledelsen til trønderne.

Utligningen til Akor Adams, der han parkerer et vettskremt RBK-forsvar, sørger for ekstraomganger. Etter seks minutter av dem får Sogndal tilkjent straffespark.

Adams føler seg egentlig utslitt, men som han har vist hele denne sesongen: Han elsker å avgjøre når 90 minutter passert. Fra merket bestemmer han seg for å skyte så hardt som mulig.

Ballen suser inn under tverrliggeren, drakten går over hodet og det er ikke siste gang norsk fotball får se de kraftige magemusklene:

Rett før slutt rekker Adams også å dra frem et finteshow av de sjeldne og sikrer sensasjonsseieren.

– Ingen visste hvem jeg var. Hvem er den gutten? Hat trick i cupfinalen! Alt endret seg med den, reflekterer Akor Adams i dag.

Innimellom euforien, konfettien og pokalene på Fornebu glemmer han tradisjonen med at et hat trick betyr at tremålsscoreren kan ta med seg matchballen.

Den skal dukke opp senere.

Med fire søstre, tre brødre, en pappa som lærer på den lokale skolen og en mamma som jobber på skolebiblioteket vokser Akor Adams opp i statshovedstaden Minna i Afrikas mest folkerike land. Han beskriver seg som en «village kid», mest glad i å være hjemme og som en mammagutt.

Familien på ti er hverken rike eller fattige. Kristendommen står sterkt i hjemmet til de katolske foreldrene, som er opptatt av å lære barna om takknemlighet for hva man har.

Etter hvert begynner også fotballen å bety mye for den sjette yngste i «Adams Family». Mer enn skolen, selv om pappa er viserektor og formaner om å ta utdanning.

Akor, eller «Jo» som moren kaller ham, kan finne på å skulke skolen for å trene. Han oppsøker steder som viser Premier League hver lørdag og Champions League på kveldene.

– Premier League er enormt i Nigeria. Vi hadde spillere som John Obi Mikel, sier Adams, som på den tiden ikke ante at Chelsea-spilleren de så på TV hadde en fortid i norsk fotball.

Det er også veien for Akor Adams. Først fullfører han skolen i Minna og som 16-åring flytter han alene til en ny og en ny stat i Kaduna for å starte på akademiet til Jamba FC.

GUL OG SORT: Akor Adams har vokst i kroppen, men beholdt klubbfargene fra han spilte på akademilaget til Jamba fra Kaduna i Nigeria. På bildet til venstre er han 17 år.

Atta Aneke har i omtrent 15 år forsynt norske toppklubber med afrikanske talenter. Med godt nettverk i både Nigeria og Norge bringer agenten spillere og klubber på en felles lykkejakt sammen til en slags visning.

De norske representantene får se en rask og råsterk nummer ni, akkurat den samme typen Adams er i dag. Det gir et måneds prøvespill i Strømsgodset.

FIKK IKKE KONTRAKT: Akor Adams trente lenge med Strømsgodset vinteren 2018.

Godset skal ha spiss, men sportssjef Jostein Flo signerer heller rutinerte Mustafa Abdellaoue denne vinteren. Men fetter Flo – Håvard i Sogndal – fatter interesse for å invitere Akor Adams til Fosshaugane og et nytt prøvespill. Han blir sendt hjem kort tid senere.

– Jeg følte han ikke var god nok fysisk. Hvem skulle trodd det? smiler Eirik Bakke i dag.

Den tidligere Sogndal-treneren og nåværende Viaplay-eksperten synes spissen var for tung og orket for lite. Med returbilletten til Nigeria heftet Bakke ved et løfte.

– Jeg elsker Eirik for å være direkte og si det som er sant. Han sa jeg ikke var klar og ba meg reise tilbake, men sa at han lover at jeg skal få komme tilbake. Det løftet holdt han, sier Adams og forteller hva han gjorde etter hjemreisen fra Norge.

– Jeg ba og trente. Ba og trente. Ba og trente. Det var de to tingene jeg gjorde. Jeg bare måtte komme tilbake. Og jeg visste jeg hadde noe. Ingen hadde sagt at jeg var en dårlig spiller, påpeker Akor Adams.

Han blir bønnhørt.

RELIGIØS: Akor Adams er kristen protestant og har en fast kirke i Oslo han besøker. Her takker han Gud for hat tricket i juniorcupfinalen for Sogndal.

Allerede på sommeren returnerer han til Sogndal, får kontrakt og noen måneder senere dominerer han altså i juniorcupfinalen mot Rosenborg. Adams tar også et uvanlig valg ved ikke å reise hjem til Nigeria i juleferien.

Han vil fokusere på fotballen og blir på sitt nye hjemsted. Han flytter inn i kjelleren På julaften spiser han pinnekjøtt og dampepølse hjemme hos Håvard Flo med storfamilien. Da dukker også et rundt minne opp som en overraskelse.

Adams gjenerobrer plassen på Nigerias U20-landslag og spiller VM den påfølgende sommeren, det samme mesterskapet der Erling Braut Haaland scorer vanvittige ni mål i Norges 12-0-seier over Honduras.

Men fortsettelsen i Sogndal står ikke i stil med taktene fra NM-finalen eller VM-sluttspillet. Han trøbler både med kne og spesielt rygg, og mellom november 2019 og november 2020 spiller han ikke en A-kamp.

I denne perioden vekker han nesten vel så mye oppsikt innad i klubben som han gjorde på Telenor Arena den gangen. Allerede da han kom, skilte han seg raskt fra normalen ved importspillerne som kommer til Fosshaugane.

Adams fikser hverdagen og livet på egen hånd. Han flytter inn i huset til Sogndals beste fotballfamilie og bor i kjelleren hjemme hos Bente Bakke, Eiriks mor.

– Av og til må vi dedikere en del tid, ja. Med Akor var det annerledes. Han var veldig korrekt og høflig, tok ansvar for seg selv, integrerte seg og var veldig inkluderende, forteller Håvard Flo i Sogndal.

I MESTERSKAP: Akor Adams var Sogndal-spiller da han representerte Nigeria i U20-VM i 2019. Her mot USA.

– Foreldrene mine gjorde det beste for oss barna. De forberedte oss på verden, ikke verden for oss. Vi hadde ikke alt vi trengte, men vi kan bo hvor som helst. Det er derfor jeg er så takknemlig overfor dem, begrunner Adams.

Mens han kjemper for å komme tilbake fra skadene, kriger Sogndal igjen om å rykke opp til Eliteserien – med Lillestrøm som den fremste konkurrenten.

Romerikingene sniker seg forbi og tar den andre opprykksplassen i det som beskrives som et helt avgjørende år for at Lillestrøm er tilbake i toppen av norsk fotball og spiller cupfinale lørdag.

Historien kunne vært annerledes, tror Eirik Bakke.

STERKE BÅND: Akor Adams (helt til høyre) og Eirik Bakke på Sogndal-benken i 2019. Afrikaneren beskriver sin tidligere trener som en slags ekstra far.

– Hadde vi hatt en skadefri Akor i 2020, så hadde vi vunnet med ti poeng til Lillestrøm og han hadde scoret 20 mål, tror den daværende Sogndal-treneren.

Sesongen etter er Adams tilbake for fullt. Han er inne i sitt siste kontraktsår og sier nei til Sogndals langvarige ønske om å forlenge avtalen.

Etter siste kamp, en kvalikmatch mot KFUM på Intility, gråter Adams i garderoben.

For ham er Sogndal familie, og det uttrykker han til ledere og lagkamerater gjennom en avskjedstale full av følelser. Nå skal han til Eliteserien.

BLITT HELT: Akor Adams sammen med Lillestrøm-maskoten «Gullik» før 16. mai-kampen denne uken.

Først snyter altså LSK Sogndal for opprykket i 2020, og nøyaktig ett år senere snapper de opp Akor Adams som gratisspiller.

I konkurranse med flere eliteserieklubber velger Adams å følge etter hans lagkamerat og gode venn fra Sogndal, landsmannen Igoh Ogbu, som kom til Åråsen ett år i forveien.

Adams lokkes også av LSKs gode tradisjon med nigerianere og gress på hjemmebanen. Både Eirik Bakke og Adams selv mener at det siste var et smart trekk for både karriere og kropp.

Alt Lillestrøm må betale, er 245.000 i utdanningskompensasjon. Nå vil neppe hundregangen av den summen være nok til at klubben selger ham i sommerens overgangsvindu.

Etter at en skulderskade på kunstgresset i Sarpsborg ødela både Adams’ og Lilllestrøms fjorårshøst, har han slått tilbake som en tungvektsbokser i vår: Syv mål på syv kamper i serien og cupsemifinalen mot Bodø/Glimt tyder på at nigerianeren er i kanonform.

Det viser også de interne fysiske målingene i Lillestrøm. De viser svært mange sprinter og høyintensitetsløp, gjerne også sent i kampene. Kanskje er det derfor han har evnen til å dukke opp så ofte på overtid?

– Han løper uvanlig mye til å være spiss, bekrefter LSKs fysiske trener Geir Kåsene.

Adams løper også uvanlig fort. Lillestrøm har målt toppfarten til 35,8 kilometer i timen (i kamp, uten ball).

Det er nøyaktig like raskt som Erling Braut Haaland er blitt klokket inn på for Manchester City i Champions League denne sesongen, men nordmannen er målt til 36,22 i Premier League og tidligere 36,30 i Bundesliga.

– Han kom veldig upolert, men med et rått potensial. Utfordringen når du er født med en så rå fysikk er at du gjennom aldersbestemt fotball aldri har trengt å forholde seg til veggpasninger eller å legge seg på blindsiden av forsvarsspillerne. Han har bare brøytet seg frem. Han må lære seg et bevegelsesmønster som om han ikke hadde den kroppen. Samtidig må han bruke fysikken for alt det er verdt, sier Lillestrøm-trener Petter Myhre.

Den tidligere TV 2-eksperten har tatt rollen som gullsmed for å slipe LSKs angrepsdiamant.

– Han er på meg hele tiden. Om absolutt alt, forteller Akor Adams.

Det er neimen ikke lett å vite om han fleiper eller stresser når han ser Lillestrøm-treneren dukke opp på Åråsen under intervjuet med VG og spør om Myhre har godkjent tidsbruken.

TETT PÅ: Lillestrøm-trener Petter Myhre med Akor Adams under trening på Åråsen i fjor.

Hovedtrener Geir Bakkes nestkommanderende snakker både fotball og fremtid med Adams. Alle i Lillestrøm vet at han reiser videre om ikke altfor lang tid. I vinter forsvant tre av lagkameratene til bedre ligaer.

– Da var vi faktisk litt engstelige for at han skulle bli rastløs og hadde noen lange samtaler. Han må ikke kjenne på det presset. Hans tid kommer. Han må heller være 12 måneder ekstra i Norge enn å stikke en uke for tidlig, mener Petter Myhre.

– Jeg tror han kan ha godt av ett år til i Lillestrøm. Han må til rett klubb der han får spille, mener eks-trener Eirik Bakke.

– Han har en mulighet til å spille i Premier League. Det er ikke mange i norsk fotball som har det. Men potensialet til toppnivå hos Akor er noe av det høyeste. Han har hele pakken, sier den tidligere Leeds- og Aston Villa-spilleren og ramser opp:

– Han er mentalt sterk, fysisk, har fart, er tøff og har profesjonalitet. Han gjør alle de kjedelige tingene og tar også til seg læring. Mange spillere gjør ikke det.

Men først er det cupfinale. Sivert Mannsverk vet alt om hvordan det er å avgjøre den største enkeltkampen i norsk fotball. 2022-matchvinneren fra Molde ser gjerne sin gode venn gjøre det samme i 2023.

– Han er den jeg unner det mest. Etter juniorcupfinalen med Sogndal var han så skadeplaget. Jeg har sett hvor hardt han har jobbet. Jeg vet hvor tøft det var for ham, men han har alltid smilt, stått i det og vært til hjelp for andre, sier Sivert Mannsverk.