Moe oppgitt etter VAR-trøbbel i Eliteserie-starten

VAR-skjermene fungerte ikke på tre av arenaene i Eliteserie-åpningen. Molde-trener Erling Moe rister på hodet.

INGEN SIGNAL: Dommer Sivert Øksnes Amland sjekker VAR-skjermen på Briskeby.

10.04.2023 17:57 Oppdatert 10.04.2023 21:06

Video assistant referee (VAR) er et nytt hjelpemiddel for dommerne i Norge. I tvilsomme situasjoner, skal dommerne kunne få hjelp av et ekstra team med dommere og se på videobilder i reprise for å fatte den riktige beslutningen. Mandagens Eliteserie-åpning er første gang dette blir brukt i norsk seriefotball.

Men Norges Fotballforbund (NFF) bekreftet at det var trøbbel med VAR-skjermene grunnet en nettverksfeil i tre av de fem kampene som startet kl. 17.00:

Bergensavisen skrev at det samme problemet gjaldt før kampstart i Brann-Haugesund (3–0) som hadde avspark kl. 19.15, men NFF opplyser underveis i første omgang at det virker.

Molde-trener Erling Moe og Tromsø-trener Gaute Helstrup før avspark.

Dommer Mohammad Usman Aslam blåste straffespark i Tromsø-Molde uten å ha mulighet til å dobbelsjekke selv. Den bommet Tromsø på, før de tok scoret det avgjørende seiersmålet noen minutter etterpå etterpå.

Likevel reagerer Molde-trener Erling Moe, som mener hans lag skulle hatt frispark i situasjonen Tromsø fikk straffe, på at skjermee ikke virket. Han mener VAR ikke fungerte slik de hadde blitt forespeilet.

– Da fungerer vel ikke VAR, sa Moe til TV 2 om at monitoren i Tromsø var uten bilder.

– Det er jo ikke VAR. Det er jo ikke skjerm her, så dommeren kan ikke se det, sa Moe senere i intervjuet.

NFF varsler at dommersjef Terje Hauge vil være tilgjengelig for kommentar etter runden er ferdigspilt.

I Sarpsborg-Bodø/Glimt (0–2) funket VAR. Og Sarpsborgs Jeppe Andersen ble historisk da han som første spiller i Eliteserien ble utvist etter VAR-hjelp. Dommer Ola Hobber Nilsen ga Andersen rødt kort etter å ha sett taklingen hans på Isak Helstad Amundsen på nytt.

Nettverksfeilene i Aalesund, Tromsø og på Hamar gjorde at hoveddommeren ikke hadde den muligheten, men dommernes VAR-team fikk sett på situasjoner der de sitter.

– Det er aldri gøy å bli utvist og se laget sitt lide de siste 30 minuttene. Man føler seg litt som syndebukk, sier Andersen til TV 2.

– Teknisk sett fungerte det veldig bra. Det var spennende, for da vi kom før kampen funket det jo ikke. Men en halvtime før, fikk vi antydninger til bilder, sier Ola Hobber Nilsen, som dømte Sarpsborg-Glimt, til VG

Rettighetshaver TV 2 meldte om VAR-problemene tidligere.

