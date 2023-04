VAR-trøbbel i Eliteserie-starten

VAR-skjermene fungerer ikke på fire av arenaene underveis i den pågående Eliteserie-åpningen.

INGEN SIGNAL: Dommer Sivert Øksnes Amland sjekker VAR-skjermen på Briskeby.

10.04.2023 17:57 Oppdatert 10.04.2023 18:38

Video assistant referee (VAR) er et nytt hjelpemiddel for dommerne i Norge. I tvilsomme situasjoner, skal dommerne kunne få hjelp av et ekstra team med dommere og se på videobilder i reprise for å fatte den riktige beslutningen. Mandagens Eliteserie-åpning er første gang dette blir brukt i norsk seriefotball.

Men Norges Fotballforbund (NFF) bekrefter at det er trøbbel med VAR-skjermene i tre av de fem kampene som startet kl. 17.00:

Hamkam-Sandefjord

Aalesund-Vålerenga

Tromsø-Molde.

som starter kl. 19.15. Bergensavisen skriver at det samme problemet gjelder i Brann-Haugesund som starter kl. 19.15.

Det skyldes en nettverksfeil, og det jobbes fortløpende med å løse problemet, melder NFF.

I Sarpsborg-Bodø/Glimt funker VAR som det skal. Og Sarpsborgs Jeppe Andersen ble historisk da han som første spiller i Eliteserien ble utvist etter VAR-hjelp. Dommer Ola Hobber Nilsen ga Andersen rødt kort etter å ha sett taklingen hans på Isak Helstad Amundsen på nytt.

Nettverksfeilene i Aalesund, Tromsø og på Hamar gjør at hoveddommeren ikke har den muligheten, men dommernes VAR-team får sett på situasjoner der de sitter.

Rettighetshaver TV 2 meldte om problemene tidligere.

– Dette ligger utenfor vårt herredømme heldigvis, så dette får de med kunnskap og kjennskap ta seg av. Så får vi dømme fotball, sier dommerdelegat Espen Berntsen i Hamkam-Sandefjord til TV 2.

Dommer Mohammad Usman Aslam blåste straffespark i Tromsø-Molde uten å ha mulighet til å dobbelsjekke selv. Den bommet Tromsø på, før de tok ledelsen rett etterpå. Følg kampen i VGLive.

NFF varsler at dommersjef Terje Hauge vil være tilgjengelig for kommentar etter runden er ferdigspilt.

Tidligere mandag vant Rosenborg 1–0 over Viking: