Tyske reaksjoner etter Haaland-herjing: – Et monster

MANCHESTER (VG) Det er to personer som dominerer nyhetsbildet i Tyskland etter at Manchester City knuste Bayern München: Thomas Tuchel (52) og Erling Braut Haaland (22).

forrige









fullskjerm neste USTOPPELIG: Erling Braut Haaland stormer videre i Champions League. 1 av 4 Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

12.04.2023 07:35 Oppdatert 12.04.2023 07:57

– Han er en strålende spiss. Han er i ferd med å bli en legende i spillet. Han er rask, sterk og smart. Han er en god spiller. Jeg har spilt mot ham i Bundesliga, og jeg har lite å utsette på ham, sier den lynraske Bayern-backen Alphonso Davies til TV 2.

Erling Braut Haaland noterte seg for sitt 50. målpoeng målpoengtotalen av antall mål og målgivende pasninger for sesongen. Få minutter senere kom det 51. da han ble den første Premier League-spilleren til å score 45 mål totalt i alle turneringer.

– Ethvert lag på denne planeten må frykte Erling Braut Haaland. Han er bare et monster, en utrolig spiss. Nesen hans for mål, evnen hans til å ense rom i boksen, er bare vanvittig. Fysisk er han et beist. Gratulerer til Manchester City for å signere denne spilleren, sier den tyske spisslegenden Mario Gómez, som nå jobber som fotballekspert på tysk tv.

Tysklands største avis Bild, er nådeløs mot den nye Bayern-sjefen Thomas Tuchel. Han overtok klubben for under én måned siden.

På den tiden har det tyske storlaget røket ut av cupen mot Freiburg, og nå innkasserer storavisen allerede avansementet for Manchester City etter 3–0-resultatet i den første av to kvartfinaler.

– Tuchels andre tittel-knock-out, skriver de.

– Hvis vi kun fokuserer på resultatet, virker det umulig. Men det er fotball. Ingenting er umulig, sier Bayern-trener Thomas Tuchel.

Han omtaler samtidig resultatet som «ufortjent» og hevder at det ikke gir et riktig bilde av kampen.

– Det smerter, sier Bayerns midtbanedirigent Joshua Kimmich.

– I noen deler av spillet var de bedre enn oss. Alt kan skje i Tyskland, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Kicker-reporteren Georg Holzner skriver fra kommentatorplass at «Tuchel-prosjektet først starter etter sesongen», og at manageren er den siste man skal skylde på.

– De mangler troen, skriver kollega Mario Krichel.

FRUSTRERT: Thomas Tuchel var oppgitt og ga tydelig uttrykk for det underveis i kampen.

Tysk media stusser også over Tuchels utsagn etter tapet. Sport1 omtaler det som «merkelig» at Tuchel uttalte han «er forelsket i sjokk» og at han «hadde det veldig gøy».

Samtidig får Bayern-midtstopper Dayot Upamecano gjennomgå for feilen han gjorde i forkant av 2–0-målet til Manchester City.

– Det skal ikke skje på dette nivået, sier Tuchel på pressekonferansen etter kampen.