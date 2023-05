Supportere angrep politet etter «norsk» cupseier i Sverige

(Mjällby-Häcken 1–4) Lars Olden Larsen (24) og Even Hovland (34) bidro sterkt da Per-Mathias Høgmos Häcken vant cupfinalen i Sverige. Etter kampen stormet flere supportere banen og havnet i klammeri med politiet.

fullskjerm neste KAOS: Politiet måtte kjempe for å holde kontroll på aggressive tilskuere etter den svenske cupfinalen i Sverige. 1 av 3 Foto: MAGNUS LEJHALL / BILDBYRÅN

18.05.2023 16:56 Oppdatert 18.05.2023 17:14

De relativt stygge scenene fant sted mens Høgmo ble kastet i luften av eget lag i hyllest over cuptriumfen. TV-kameraene viste flere titalls aggressive supportere på Mjällbys hjemmearena som fikk politiet mot seg.

Ola Kamara (33) og Tomas Toland (23) startet storkampen på benken for Høgmos menn. På banen sto Olden Larsen, som er på utlån fra russiske Nizjnij Novgorod, bak Häckens 2–0-scoring.

Alene med keeper på overtid i første omgang serverte Oslo-karen en strøken målgivende pasning til lagkamerat Ibrahim Sadiq (23), som plasserte inn sin andre scoring på kort tid.

Etterpå nettkjenningene feiret ghaneseren som Erling Braut Haaland (22).

FEIRET SOM HAALAND: Ibrahim Sadiq inntok lotusposisjonen etter mål mot Mjällby. Til venstre så norske Lars Olden Larsen ut til å bli spirituell.

Med 2–0 til pause satte Mikkel Rygaard (32) inn nådestøtet bare to minutter etter sidebyttet. Med drøyt 20 minutter igjen å spille, økte Samuel Gustafsson (28) til 4–0. Häcken-kapteinen har tidligere stemplet arenaen cupfinalen ble spilt på som uverdig.

At kulissene og gressmatten ikke var den beste, lot Häcken-spillerne seg likevel ikke affisere av torsdag ettermiddag. Det gikk utover Mjällby og norske Colin Rösler (23), som ble fullstendig utklasset.

HEDRET: Per-Mathias Høgmo har stor suksess som trener i Sverige.

Etter å ha vunnet serien i fjor, forlenget 63 år gamle Høgmo trenerkontrakten. Nå har klubben innkassert nok et trofé under nordmannens ledelse.

I Allsvenskan ligger Häcken på 3. plass etter åtte runder av årets sesong, mens cupfinalemotstander Mjällby er på 6. plass.

I serien har norske Olden Larsen åpnet glitrende med fire scoringer og seks nettkjenninger på de åtte første opptredenene.

POENGKONGE: Norsk Lars Olden Larsen jublet etter en målgivende pasning i cupfinalen for Häcken.

Etter at Høgmo tok over som trener sommeren 2021, har laget vært i kontinuerlig utvikling. Den gang lå Häcken på sisteplass.

Etter å ha blitt seriemestere for første gang i klubbens historie ett år senere, var sportssjef Martin Ericsson glad for å komme til enighet med Høgmo om en ny og forbedret kontrakt med varighet ut 2024.

– Det føles gøy og viktig for oss å beholde Per-Mathias for de kommende utfordringene vi står overfor. Han er et viktig tannhjul i vår konstruksjon, og en person som driver vår daglige virksomhet på en fantastisk måte, uttalte Ericsson.

– Jeg er veldig glad for å forlenge kontrakten. Det føles veldig bra og motiverende. Jeg trives godt her, og sammen har vi tatt store steg i løpet av tiden jeg har vært her, sa Høgmo, som i fjor ble kåret til årets trener i Sverige.

Hovland fikk for øvrig prisen for årets forsvarsspiller i Sverige for 2022.