Haaland bommet og bommet da City snudde etter sjokkstart

MANCHESTER (VG) (Man. City – Røde Stjerne 3–1) Erling Braut Haaland (23) har scoret i hver eneste Champions League-åpning de siste fire årene. Men mot Røde Stjerne måtte han tåle å gå målløs av banen.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Publisert: 19.09.2023 22:54 Oppdatert: 20.09.2023 00:07

For i det som til slutt ble en komfortabel seier hjemme på Etihad Stadium tirsdag kveld, der den norske 20-åringen Oscar Bobb fikk sin Champions League-debut, sto det ikke på sjansene for Haaland.

VG noterte at jærbuen kom til tre store sjanser i løpet av den første gruppespillkampen i årets Champions League.

Men han misset samtlige. Nordmannens fortvilelse – i turneringen han holder så høyt – var tydelig da han enten ble hindret av tverrliggeren, stolpen eller keeperen.

– Det betyr at vi spiller godt. Spillerne fremme må ta ansvar for at vi må score mål. Scorer vi to mål i starten, vil det bli en annen kamp, konstaterer Pep Guardiola etterpå.

– At vi har 22 skudd på mål (før pause), betyr at du spiller virkelig bra, understreker Guardiola.

På overtid ble Haaland også revet over ende inne i Røde Stjernes 16-meter og ropte på straffe. Det var ikke dommeren enig i.

Haaland bidro riktignok med en viktig målgivende som førte til City-utligning tidlig i annenomgang. Deretter var det lyseblå maskineriet ustoppelige og ga seg ikke før det stod 3–1 på resultattavlen.

Fakta Haalands åpningskamper i Champions League 2019: Hat trick mot Genk for Salzburg i 2019 (seier 6-2) 2020: Ett mål mot Lazio for Dortmund (tap 1-3) 2021: Ett mål mot Besiktas for Dortmund (2-1) 2022: To mål mot Sevilla for City (4-0) 2023: Null mål mot Røde Stjerne for City (3–1) Vis mer

Alt gikk riktignok ikke på skinner for den regjerende Champions League-mesteren.

Den første omgangen var aldri svak, det tok bare et kvarter før den serbiske forsvarsmuren slo sprekker, men manager Pep Guardiola måtte se at Rodri, Julián Álvarez, Nathan Aké og Phil Foden alle misset gode muligheter.

Men nærmest var Haaland.

Etter drøye 20 minutter kunne han ikke bedt om en mer gyllen mulighet. Foden slo inn, traff jærbuen så godt som umarkert bare et par meter fra mål. Haaland steg til værs og nikket ballen knallhardt i tverrliggeren og ut.

SÅ NÆRE: Erling Braut Haaland rager høyest, treffer godt, men ballen fyker i tverrliggeren i den første omgangen mot Røde Stjerne tirsdag. Vis mer

Nordmannen fortvilet – og fortvilet enda mer like før dommeren sendte lagene i garderoben.

Røde Stjerne-spiss Osman Bukari fikk et helt bakrom alene med keeper Ederson på overtid av førsteomgang. Han gjorde ingen feil, plasserte ballen i mål, og etter en VAR-sjekk kunne gjestene juble som besatte for sjokkledelse.

Det var en litt annen utgave som kom ut til de siste 45 minuttene. Faktisk fikk Guardiola spørsmål på pressekonferansen sent tirsdag kveld om han måtte si det samme som i ligakampen mot West Ham i helgen. Også da skapte – og misbrukte – City en haug av målsjanser.

– Det var likt. De to siste kampene – jeg vet ikke hvor mye klare sjanser vi har misset. Det er en viktig del av fotball og vi slet litt. Men vi sa «vær sterke i hodet og bare fortsett, fortsett», og til slutt gjør vi det, sier City-sjefen.

Julián Álvarez utlignet til 1-1 etter et lekkert Haaland-gjennomspill da andreomgang bare var rundt minuttet gammel.

Samme mann skrudde inn et frispark bare etter en snau time, etter en grov boksebom av Røde Stjerne-keeper Omri Glazer, og Rodri danset seg gjennom serbernes forsvar før han plasserte inn 3-1.

SCORET TO: Julián Álvarez snudde kampen for Manchester City tirsdag kveld. Vis mer

For Haaland ble det en omgang med enda mer frustrasjon over forspilte sjanser. Han fikk to svære muligheter, først etter en retur fra keeper, deretter nok et hodestøt som gikk via Røde Stjernes sisteskanse og stolpen.

Med åtte minutter igjen å spille av ordinær tid entret Oscar Bobb banen som erstatning for stjernen Phil Foden til U21-landslagsspillerens aller første kamp i Champions League. Det er 20-åringens tredje innhopp for Manchester City denne sesongen.

– Det er en livslang drøm. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk gjøre det i dag. Kjempegøy, sier Bobb til TV 2.

Han rakk å markere seg med en avslutning, men den stoppet Røde Stjerne-keeperen.

– Et ok skudd. Litt rotete her og der, men alt i alt synes jeg det var bra. Vi vant. Jeg kunne gjort det bedre, men jeg er fornøyd, oppsummerer Bobb om sitt lengste innsats i City-trøyen så langt.