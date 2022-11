Tottenham slapp med skrekken etter Champions League-drama

(Marseille-Tottenham 1–2) Midtstopper Clement Lenglet (27) ble helten da Tottenham tok seg videre fra Champions Leagues jevneste gruppe.

1–1: Clement Lenglet har nettopp utlignet for Totteham.

1. nov. 2022 23:01 Sist oppdatert i går 23:31

Lenglet scoret det viktige 1–1-målet før Pierre-Emile Højbjerg sikret 2–1-seier til Tottenham på overtid.

– Vi forventet en tøff kamp. Vi vet at dette er et vanskelig sted. Vi viste stor karakter. Clement (Lenglet) scoret et veldig viktig mål i Frankrike, foran det franske folket, sier Tottenhams franske målvakt Hugo Lloris til BT Sport om sin franske lagkamerat, som er på utlån fra Barcelona.

Gruppe D var helt åpen før den siste runden:

Tottenham toppet med åtte poeng, Sporting Lisboa og Eintracht Frankfurt sto med syv poeng – mens Marseille lå nederst med seks poeng.

Alt kunne skje, alle kunne ta seg videre til CL-sluttspillet – og alle kunne ryke ut.

1–2: Pierre-Emil Højbjerg og Harry Kane løfter armene for 2–1-målet.

På Stade Vélodrome (nå Orange Vélodrome) gikk Marseille i strupen på Antonio Conte formsvake Tottenham-mannskap.

Like før pause fikk de betalt da Chancel Mbemba headet hjemmelaget i ledelsen, og dermed byttet lagene plass på tabellen.

Men Clement Lenglet (etter 54 minutter) og Pierre-Emile Højbjerg (på overtid) snudde kampen for Tottenham.

Før Højbjerg fjernet all tvil hadde Marseille flere gode muligheter til å avgjøre oppgjøret til sin fordel.

I løpet av kvelden vekslet tre lag på å toppe tabellen: Først Tottenham, deretter Sporting Lisboa, så Tottenham igjen, så Eintracht Frankfurt – og til slutt Tottenham.

Eintracht Frankfurt endte på andreplass, mens Sporting Lisboa endte på tredjeplassen, som gir spill i Europa League.

Arthur Gomes ga Sporting Lisboa ledelsen i Portugal i første omgang, før Daichi Kamada og Randal Kolo Muani snudde kampen for Eintracht Frankfurt.