Potter rystet av gamleklubben: Brighton med historisk seier mot Chelsea

(Brighton – Chelsea 4–1) Det ble alt annet enn et gledelig gjensyn med gamleklubben for Chelsea-manager Graham Potter.

GJENSYN: Chelseas manager Graham Potter måtte lørdag se sin tidligere klubb tidvis herje med sin nåværende.

29. okt. 2022 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

47-åringen som ledet Brighton fra 2019 og frem til for seks uker siden, maktet aldri å slå Chelsea i en ligakamp på sine tre år i sjefsstolen og syv møter mellom klubbene.

Derimot kan mannen som tok over for briten, Roberto De Zerbi (43), nå skryte av å ha ledet Brighton til deres første seier over Chelsea noensinne i Premier League.

Det kan italieneren takke både Leandro Trossard, Pascal Gross og delvis klønet forsvarsspill for.

Av de fem scoringene som velsignet de fremmøtte på Brightons hjemmebane i deres 4–1 seier over gjestene, ble hele tre scoret av Chelsea.

Men det var Brightons Trossard som åpnet ballet. Etter fire uhyre intensive og offensive minutter på eget gress fant Kaoru Mitoma lagkamerat Trossard inne i Chelseas 16-meter. Den 27 år gamle belgieren fintet ut sisteskanse Kepa Arrizabalaga og banket inn kampens første scoring.

– Jeg synes laget har hatt en god start på sesongen. Vi spilte veldig bra, og trengte den seieren. Fire mål også. La oss nyte det i kveld, sier Trossard ifølge BBC arrow-outward-link .

Ti minutter senere var sjokkåpningen et faktum og vondt var blitt til verre for gjestene og Potter på sidelinjen. På hjørnespark fra høyre satt Ruben Loftus-Cheek benet frem for å klarere. I stedet gikk ballen via benet til midtbanespilleren, opp i tverrliggeren og ned i målet bak egen keeper.

Loftus-Cheek skulle dog ikke bli eneste Chelsea-spiller som satte ballen i eget nett lørdag. Tre minutter før pause åpnet Moisés Caicedo Chelsea-forsvaret og sendte ballen videre til Pervis Estupiñán, som igjen prøvde å finne Mitoma.

Pasningen nådde aldri frem til japaneren som i stedet fikk se Trevoh Chalobah skli ballen forbi Kepa helt nede ved stolperoten.

Etter hvilen fikk gjestene i en stakket stund mer dreis på egne saker, og etter kun tre minutter stanget Kai Havertz inn 1–3 etter frispark fra Conor Gallagher. Men det ble med den ene scoringen i riktig nett for Potters mannskap.

For også den andre omgangen handlet i store trekk om hjemmelaget. De Zerbis menn skapte en rekke sjanser og drøye to minutter ut i tilleggstiden fastsatte Pascal Gross resultatet til 4–1.

Med tre poeng på eget gress klatret Brighton opp til en syvendeplass på tabellen, mens Chelsea blir stående på en femteplass med 21 poeng. Kun ett poeng foran Manchester United som søndag møter West Ham.