KOMMENTAR: Etter at Aftenbladet mandag avslørte at Viking har mottatt et bud og at kaptein Zlatko Tripic er på vei bort, gikk det ikke mange sekundene før det kokte fullstendig over i kommentarfeltet under artikkelen og i sosiale medier.

Det var skuffelse, mistro, undring og vrede, men også de som skjønte at denne dagen dessverre ville komme og at Tripic fortjener denne muligheten. I dag drar han til Tyrkia for å fullføre overgangen.