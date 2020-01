– Det var en lang reise, nesten 24 timer i luften, men det gikk bra. Nå er jeg bare glad for å være her og veldig klar for å komme i gang, sier Joe Bell til Aftenbladet.

20-åringen fra New Zealand smilte fra øre til øre da han kom ut av kontoret til Vikings daglige leder Eirik Henningsen rundt klokken 12 fredag.