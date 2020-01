Solskjær advarer dommerne før City-derbyet: – Det er en stor greie

Tirsdag kveld er det klart for Manchester-derby på Old Trafford. United tar imot regjerende mestere City i Ligacupen.

Før det første av to oppgjør mot City, kom Ole Gunnar Solskjær med en advarsel til dommerne. Nordmannen mener at flere lag benytter såkalte «tactical fouls» som en taktikk for å stoppe Uniteds hurtige angrepsspillere. Begrepet innebærer at motstanderlaget bevisst lager et frispark for å stoppe angrepsspillerne, særlig i kontringsspillet.

– Det er en stor greie. Noen ganger ser jeg på dommerne under kampene våre. For selv om det bare er små forseelser, er det lag som ved hjelp av disse små frisparkene har hindret oss i å vise hvor gode vi er i angrep, sier Solskjær ifølge The Telegraph.

Dette er en taktikk som Manchester City ikke er ukjent for å ta i bruk, når Guardiolas svært ballbesittende lag ønsker å skape balanse etter de mister ballen.

Guardiola benekter taktikken

Allerede like før Solskjær skulle møte City for første gang som United-manager, i april i fjor, tok nordmannen opp Citys hyppige bruk av tactical fouls. Andre managere i Premier League, som José Mourinho (Tottenham) og Manuel Pellegrini (tidligere West Ham) har også tatt opp Citys bruk av tactical fouls, til Pep Guardiolas store irritasjon.

– Som jeg har sagt mange ganger før, også da jeg var manager i Barcelona, jeg har aldri i mitt liv hatt et møte hvor vi har snakket om tactical fouls. Det skjer noen ganger fordi man er for sen inn i taklinger mot raske motspillere. Da blir det ofte frispark, har City-treneren tidligere sagt da han ble konfrontert med dette.

Solskjær tror det blir nøkkelen for å slå City

Solskjær tror dette kan bli nøkkelen for å slå Guardiolas mannskap, slik han mener det ble da United slo City 2–1 på Etihad tidlig i desember.

– Vi hadde nesten ti overganger i den 1.-omgangen, og det kunne lett blitt tre-fire mål til oss siden vi skapte gode sjanser. Man må klare å spille seg ut av presset deres. Det var ikke mange frispark. Klarer man det så har man en god sjanse, sier Solskjær.

Det at Uniteds angrepsspill under Solskjær har gått mest ut på hurtig, direkte angrepsspill, har gått hardt utover de rødes nye lynving Daniel James. Waliseren har til vane å bli taklet av motstanderne på kontringer, og er ifølge AS den spilleren på United som er blitt taklet flest ganger så langt denne sesongen (45).

Nå ber Solskjær dommerne om å beskytte James og resten av Uniteds angrepsrekke mot City.

– Det har vært en god del forseelser på Daniel James og jeg tror det er best at jeg ikke snakker om det. Men dommerne er nødt til å se på dette når det gjelder spillere med slik fart. Selv når spillere (som James) bare slår ballen foran forsvarsspillerne, som svarer med å gå inn i løpebanen deres, skal det selvfølgelig gis gult kort, mener Solskjær.

Mener United kan spille på flere strenger

På spørsmål om United kun behersker en type spillestil, rask kontringsfotball, svarer Solskjær:

– Jeg synes bare vi blir bedre, og vi er fremdeles et ungt lag. Det er så jevnt i Premier League. Lagene vi møter er godt organisert og det er sjeldent vi møter lag uten gode kvaliteter. Det handler om små marginer for å finne løsninger, og vi forbedrer oss hele tiden. Vi har ballspillende midtstoppere, og backer som står høyere på banen. Aaron Wan-Bissaka har fått mer frihet offensivt. Vi har målteft i Marcus Rashford og Anthony Martial, i tillegg til Mason Greenwood. Jeg er ikke bekymret, sier manageren.

Guardiola skryter av Solskjærs United

Etter City tapte 1–2 for United i desember uttalte Guardiola på pressekonferansen etter kampen at City ikke kunne konkurrere med lag som United for øyeblikket.

Nå mener Guardiola at Solskjær begynner å få United-laget slik han vil ha det, tross ujevne resultater.

– Ole har startet å se laget slik han vil ha det, det er min følelse. Selv i forrige kamp mot Arsenal, da de tapte, så hvordan de ønsket å spille. Det er ikke enkelt å takle en stor klubb som ønsker å vinne hver konkurranse de deltar i. Manageren trenger tid, sier Guardiola, ifølge Daily Mail.

Nå håper spanjolen riktignok på en revansje mot Solskjær og United.

– Forrige kamp var de så raske i måten de kontret på. Vi slapp inn et par mål etter kontringer i starten av kampen. De har utrolig fart og talent i spillet deres. Generelt var kampen vi spilte god, vi skapte mange sjanser mot dem, sier han.