Dette var medaljefotball. Dette var årsbeste.

I vårsesongen i fjor sjokkerte Brann motstanderne med å stå høyt i banen med nådeløst press og høyoktanfotball. I vinter ble spillestilen spisset og perfeksjonert, og Branns ti utespillere fremsto som en flokk bikkjer som hadde rømt fra sommerkennel.

Ingen liker å spille fotball mot sånne.

Og i årets åttende kamp fant Brann endelig tilbake til suksessfotballen. Mot Stabæk tillot de ikke at Henning Bergs ungdommer fikk trille ball eller komponere angrep. Det var Stabæk som ble tvunget til å spille ballen langt. De gangene de ikke gjorde det, mistet de kulen.

Da klarte Brann å flytte ballen fort og presist.

Jeg tenker vi karakteriserer dette som årsbeste, fremfor forrige helgs nederlag mot Ranheim (trønderne kom brutalt ned på jorden i går med 1–5 hjemme mot Vålerenga).

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kampen mellom Stabæk og Brann var også på mange måter en kamp mellom to vidt forskjellige konsepter. Stabæk har en glimrende utviklingsavdeling og leverer enda flere spillere til aldersbestemte landslag enn Brann. Veien til A-laget er kort, og Henning Berg har en hel bråte pur unge spillere i sin stall - ispedd en håndfull karer med rutine. Brann definerer seg som et topplag og kjøper og lønner dyrt, fremfor å satse på egne lokale spillere.

Målt ut fra ressurser og spillermateriell, er det ingen tvil om at Brann skal være Stabæk fullstendig overlegen.

Hvilket de også var.

Men selvsagt har Stabæk også kvalitet. De mange unge spillerne har det aller meste, bortsett fra rutine. Og på topp vaker en av seriens aller skumleste spisser - toppscorerkandidaten Franck Boli.

Han er en farlig mann. Men ikke denne gang. Ikke når Stabæk så seg nødt til å fôre ham med 50-meterspasninger.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Brann-trener Lars Arne Nilsen varslet før kampen at han ikke ville endre noe, han skulle gjøre akkurat det samme som i de foregående syv kampene. Heldigvis holdt han ikke ord. For denne fotballen var langt mer helhetlig, innsatsfylt og kvelende enn noe vi hittil har sett fra Brann i serien hittil.

Dessuten overrasket Nilsen med å gi Amer Ordagic tillit fra start. Branns bosnier er en offensiv spiller - og med Veton Berisha på kanten og Daouda Bamba på topp, var laguttaket designet for å angripe.

Ekstra gledelig var det da å se at Brann, også etter at de hadde tatt ledelsen, fortsatte å angripe. De produserte sjanser, flere virkelig store, og unnlot bevisst å falle bak for å la Stabæk overta initiativet i kampen.

Nå skal ikke Stabæk være noen målestokk for et Brann-lag som har ambisjoner om å kjempe helt i toppen. Men slik seriestarten har utviklet seg, var seieren på Nadderud både kjærkommen og positiv. Brann er nemlig ikke den eneste medaljefavoritten som har startet svakt - både Sarpsborg og Rosenborg sliter.

Hvis da Brann i løpet av mai klarer å bygge videre på denne kampen, er det naturligvis ennå ikke for sent å oppnå resultater som står i stil med ambisjonene. Litt mer fart, litt mer dristighet, en klarere offensiv ambisjon og steinhardt arbeid for å vinne tilbake ballen - det er en oppskrift alle som er glad i Brann kan like og støtte.

Den fotballen vinner både kamper og nye venner.