Kaotisk forsvarsspill ødela da Engblom senket Sandnes Ulf

Sandnes Ulf – Sandefjord 2–4

– Det var litt spesielt å score to ganger her, sier Pontus Engblom til Aftenbladet like etter kampen. Han jublet ikke annet enn inni seg.

– Jeg har stor respekt for Sandnes Ulf og så ikke noen grunn til å feire. Vi spilte en bra match, er sterke offensivt akkurat som Sandnes, og er veldig fornøyd med tre poeng mot et godt lag, understreker svensken.

Allerede etter seks minutter ledet Sandefjord 2–0 i toppoppgjøret på Sandnes stadion. Hjemmelaget reiste seg på sett og vis, men hver gang muligheten for poeng bød seg, rotet laget i det defensive arbeidet og ga Sandefjord muligheten til å øke ledelsen.

1–2 like før pause var en mulighet, 2–3 redusering åtte minutter før full tid var en ny mulighet.

Begge gangene fikk Sandefjord unødvendige målsjanser og mål som dokumenterte at Sandnes Ulf per i dag ikke er en opprykkskandidat, men det skal tross alt ikke all verden til for å spille seg inn blant topp seks.

Fakta: Kampfakta med spillerbørs Sandnes Ulf – Sandefjord 2–4 (1–2) 1. divisjon fotball, menn, 7. serierunde Sandnes stadion, 1300 betalende tilskuere Dommer: Christian Moen, Løvenstad Mål: 0–1 William Kurtovic (3.), 0–2 Pontus Engblom (6.), 1–2 Kachi (37.), 1–3 Engblom (75.), 2–3 Eriksen (82.), 2–4 Håvard Storbæk (87.) Gult kort: Brice Wmbangomo, Pontus Engblom, Vidar Ari Jonsson, Sandefjord Sjanser: 4–8 Hjørnespark: 1–2 Sandnes Ulf: Pål Vestly Heigre 3 Axel Kryger 3 Jasmin Bogdanovic 3 Akinshola Akinyemi 4 Daniel Edvardsen 3 Ingvald Sandvik Halgunset ut 85. 4 Tapio Heikkilä fra 85. Johannes Laaksonen ut 72. 4 Bjørnar P. Holmvik fra 72. Simon Colina Dominguez 4 Vegard Østraat Erlien 5 Kachi Ugwuadu 5 Kent Håvard Eriksen 5 Sandefjord: Walter Viitala, Lars Grorud, Marius Høibråten, Brice Wembangomo, Anton Kralj, Enric Vallès Prat, Mohamed Ofkir (Erik Mjelde fra 72.), William Albin Kurtovic, Alberto Ortiz Moreno (Vidar Ari Jonsson fra 36.), Håvard Storbæk, Lars Pontus Engblom.

Elendig start

Oppgjøret startet som nevnt verst mulig for Sandnes Ulf. Gjestene ledet 2–0 før digitaluret på Sandnes stadion hadde passert seks minutter.

Etter 11 burde det stått 3–0. Bare en utrolig miss hindret at tidligere toppscorer for Sandnes Ulf, Pontus Engblom, satte inn sitt andre mål ved den anledningen.

Den svake åpningen kan de lyseblå takke seg selv for, for det var ikke tale om tilfeldige sjanser og scoringer, derimot tre vanvittig åpne muligheter.

Jasmin Bogdanovic, Axel Kryger og Daniel Edvardsen på høyresiden, opptrådte som om fotball er en individuell idrett uten samarbeid. I tillegg gjorde lagkameratene på midten det enda vanskeligere ved å opptre fryktelig passivt i presspillet.

Nytt håp

Det ga naturligvis Sandefjord den ene muligheten etter den andre til å doble mot de tre nevnte herrer, og åtte minutter før pause kom den fjerde åpne sjansen. Til alt hel for Sandnes Ulf pirket innbytter Vidar Ari Jonsson ballen utenfor.

Så reduserte Kachi. Mot spillets gang, men ikke tilfeldig. For lynhurtige Kachi hadde viste flere ganger at han løp fra Sandefjord-forsvaret om bare oppspillene kom rett.

I det 44. minutt kom mulighet. Akinshola Akinyemi lempet ballen frem, Kachi duellerte, løp fra og scoret sikkert.

Nytt håp, ny energi inn til pausepraten.

Jevnere andreomgang

Energien førte til en langt mer jevnspilt andre omgang.

Sandnes Ulf la om til 4–1–3–2 formasjon med Axel Kryger defensivt på midten, mens Daniel Edvardsen inntok høyre back.

Dessverre ble for få målsjanser ut av det for de lyseblå.

Sandefjord kontrollerte det meste og hadde igjen omgangens største mulighet 25 minutter før full tid. Like etter kom muligheten Sandnes Ulf hadde ventet på.

Kent Håvard Eriksen fikk stå helt alene på såkalt bakre stolpe og bommet.

Ti minutter senere mente alle at kampen var over, Pontus Engblom utnyttet rot i Sandnes-forsvaret og satte inn sitt andre og Sandefjords tredje mål.

Game over – men nei.

Åtte minutter før full tid var det Sandefjords tur til å rote, nå gjorde Kent Håvard Eriksen 2–3, bare for å oppleve at Sandefjords veteran, Håvard Storbæk, slo tilbake og avgjorde med 4–2.