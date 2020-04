SR-BANK ARENA: – Da vi forsto hvordan dette eskalerte, skrudde jeg fort av alle tanker rundt seriestarten. Jeg skjønte at den ikke kom til å gå som planlagt. Jeg har ikke brukt mye energi på det som skulle skjedd i helgen, sier Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Årsaken er naturligvis at koronapandemien holder verden i et dødelig grep. Over én million mennesker på verdensbasis er smittet, over 50.000 er døde. Grenser er stengt, samfunnet er endret, hverdagen knapt til å kjenne igjen.