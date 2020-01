«Nå forandrer Brann på mye. Den beste nyheten er at de smiler igjen.»

Gran Canaria: Det luftes ut i Brann, på så mange områder. Fjorårets høststorm tok ikke knekken på Lars Arne Nilsen, men den feiet gjennom Brann-huset og luftet ut. Tung, stillestående og oksygenfattig luft er skiftet ut, og la oss for all del håpe at vinduene fortsatt står på gløtt.

For én av årsakene til at det smalt internt i fjor, var at det ikke fantes arenaer for å ta opp frustrasjoner, at klimaet for kritikk og selv konstruktive tilbakemeldinger opplevdes som umulig. Til slutt ble trykket for stort.