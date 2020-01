Onsdag formiddag ble det klart at Morten Gamst Pedersen ikke får noen ny avtale med TIL. Midtbanespillerens forrige avtale gikk ut ved nyttår.

Etter nedrykket til 1. divisjon har det vært snakk om at TIL ikke hadde økonomi til å beholde den 38 år gamle profilen. Onsdag opplyser både Gamst Pedersen selv og klubben at økonomien ikke var grunnen til at han ikke fikk noen ny avtale.