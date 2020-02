Uvær stopper Premier League-kamp og flere oppgjør med norske profiler

Kampen mellom Manchester City og West Ham skulle egentlig ha avspark klokken 17.30. City bekreftet utsettelsen på Twitter.

«På grunn av ekstremt og eskalerende vær, og med tanke på sikkerheten til supportere og personale, er dagens Premier League-kamp mot West Ham blitt utsatt», står det i meldingen fra de regjerende mesterne.

Det vil senere komme informasjon om når kampen vil bli spilt.

Uværet ødela også England-turen til to av Sander Berges aller nærmeste familiemedlemmer. Moren Linnea Bolin og broren Aksel Bolin skulle søndag se 21-åringen hjemmedebutere for Sheffield United, men SAS-flyet fra Oslo kunne ikke lande i Manchester.

– Det er veldig dumt. Akkurat det man vil ikke skal skje. Vi var så tente for hjemmekamp i dag. Og så var det mot Bournemouth med Joshua King. Det er ekstra kjipt ikke å få oppleve et fullsatt Bramall Lane, spesielt når vi faktisk sirkler over Manchester. Men slik er det, sier Aksel Bolin til TV 2.

Jon H. Børrestad, en av TV 2s Premier League-reportere, la ut denne Twitter-meldingen i timene før planlagt avspark i Sheffield:

Norsk duell flyttet til torsdag

Stormen «Ciara» har skapt flere utsettelser. Allerede lørdag ble det bestemt at alle søndagskampene i den nederlandske æresdivisjonen og i den belgiske toppserien ikke kom til å bli spilt som planlagt.

Det setter en stopper for kampene til flere norske profiler, deriblant duellen i Belgia mellom Simen Juklerøds Royal Antwerpen og Genk med Kristian Thorstvedt og Mats Møller Dæhli.

Den kampen har allerede fått fastsatt ny kampdato.

«Den utsatte kampen mellom Antwerpen og Genk, utsatt av stormen som nærmer seg, er blitt flyttet til torsdag kveld 13. februar klokken 20.30», står det i en pressemelding på Genks nettsider.

Kampen til Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø for AZ Alkmaar mot Feyenoord blir heller ikke spilt med det første.

«Seriekampen mellom AZ og Feyenoord vil ikke finne sted søndag på grunn av den forventede stormen «Ciara», meldte AZ på sin nettside lørdag.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bundesliga-kamp også utsatt

Søndag formiddag ble det også klart at Bundesliga-kampen mellom Borussia Mönchengladbach og FC Köln er utsatt. Det var ventet over 50.000 tilskuere til kampen, men ingen av lagene kunne garantere at fansen kunne komme seg trygt hjem.

Byen Mönchengladbach ligger langt vest i Tyskland, nær grensen til både Belgia og Nederland.

Toppkampen mellom Bayern München og RB Leipzig på førstnevntes hjemmebane sørøst i Tyskland forventes å bli spilt som planlagt.

