– Han blir RBKs nye assistenttrener

Geir Hansen skal bistå Trond Henriksen i RBK ut denne sesongen.

Blir Rambos høyre hånd: Geir Hansen. Nils Harald Ånstad

Mandag kveld skrev Adresseavisen at Trond Henriksen er på jakt etter assistent.

– Akkurat nå er vi litt for få, sa Henriksen, og la til:

– Det blir for slitsomt om du både skal drive alle treningene, og i tillegg gjøre det som assistentene skal gjøre. Det går greit for en måneds tid, sånn som det var snakk om, men nå er det for en lenger periode. Så det er noe vi må se på.

– Har du tenkt på hvem du vil ha med?

– Jada, svarte Henriksen - uten å ønske å utdype.

Tirsdag kveld skrev NRK at det er snakk om Geir Hansen, noe også TV2 skriver onsdag morgen.

Han er sønn av RBK-legenden Bjørn Hansen, og har selv lang fartstid i toppfotballen.

Aalesund og landslag

Hansen har vært både vært hovedtrener og assistent for Aalesund, blant annet under Kjetil Rekdal.

Han har også vært assistenttrener for kvinnelandslaget, og hovedtrener for G18-landslaget.

I øyeblikket er Hansen aktivitetsutvikler i Sunnmøre fotballkrets.