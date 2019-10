Agdestein og Gueye spilte ikke en ligakamp sammen før runde 14. Nå har de funnet tonen.

De to har kapret plassene i front på banen på tampen av sesongen og starta fem av de siste seks kampene sammen. Agdestein og Gueye trives også godt i sammen på topp.

– De to typene Pape og jeg er jobber godt sammen. Pape er veldig rask og sterk, og jeg kan være god i lufta jeg også, begge er smarte med ballen. Vi vet hva våre styrker er, og vi vet hvordan vi skal spille på dem sammen. Kommer det, for eksempel, en lang ball, vet vi alltid at Pape ønsker å gå i duellen, mens jeg løper i rommet bak. I boksen har vi god kommunikasjon og vet hvem som skal gå på første og andre stolpe. Vi har lært å spille sammen, og det hjelper laget, det hjelper oss to, og vi scorer mål, sier Agdestein, mens Gueye legger til: