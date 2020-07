Tidligere toppfotballspiller gikk fra Bergen til Oslo for en sak som betyr mye for ham

Sammen med vennene fikk Petter Havsgård Martinsen (30) en helt spesiell idé.

Petter Havsgård Martinsen er endelig fremme i Oslo etter å ha gått fra Bergen, en ferd som startet 1. juli. Erlend Martinsen.

10. juli 2020 23:45 Sist oppdatert nå nettopp

For en drøy uke siden tok Petter Havsgård Martinsen beina fatt fra Bergen. Da vi kontakter ham fredag ettermiddag klokken fem, nærmer han seg Rykkinn cirka 20 kilometer fra mål.

– Akkurat nå fungerer beina veldig bra, så du skal ikke se bort ifra at jeg klarer å krige meg til Oslo i kveld, sier Martinsen, som advarer om dårlig dekning når vi slår på tråden.

Fana-spilleren gikk den nesten 500 kilometer lange turen for å vise at det er mulig å drive med toppidrett og krevende fysisk aktivitet med diabetes.

Han hadde som mål å samle inn 2000 kroner til Diabetesforbundet. Fredag ettermiddag hadde han nådd 35.000 kroner.

– Det er veldig kjekt. Responsen er det aller gøyeste med dette. Det har gitt meg enorm motivasjon til å fortsette. Noen av dagene har ikke vært spesielt hyggelige, men det takler jeg fint. Jeg setter veldig pris på støtten, sier Martinsen.

Fakta Diabetes: Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens.

Det finnes to former for diabetes, diabetes type 1 og diabetes type 2.

Type 1 oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge.

Ved diabetes type 1 oppfatter immunsystemet de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som fremmedelementer og ødelegger dem.

Personer med diabetes type 1 må ha tilførsel av insulin for å leve, enten gjennom injeksjoner eller fra en insulinpumpe.

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og rammer som oftest voksne og eldre. Dette forårsakes dels av nedsatt insulinproduksjon, dels at insulinet virker for dårlig. Overvekt og mangel på fysisk aktivitet er også viktige triggerfaktorer.

Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres og behandles med vekttap, fysisk aktivitet og kosthold, men for de fleste vil også medikamentell behandling bli nødvendig.

I underkant av 230.000 personer har diabetes i Norge i dag. 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 200.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg er det et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det. Kilde: Diabetesforbundet Vis mer

Spontan idé

For nesten 500 kilometer til fots tærer på, og den tidligere Mjøndalen, Nest-Sotra og Bryne-spilleren er ærlig om at forberedelsene kunne vært bedre.

Det tok nemlig ikke lange tiden fra ideen om gåturen ble lansert, til Martinsen tok sine første skritt mot Oslo.

– Det startet da jeg besøkte mine tidligere Mjøndalen-lagkamerater, Christian Gauseth og Mathias Fredriksen, i Drammen. Jeg hadde ikke all verdens planer for ferien, og da mente Christian at jeg burde gjøre noe fornuftig og støtte en god sak, forteller Martinsen.

For Martinsen ble det da naturlig å støtte Diabetesforbundet ettersom han har hatt diabetes type 1 hele livet. Deretter kom ideen om Bergen-Oslo på bordet.

– Planen ble skissert i løpet av en halvtime. Jeg skulle egentlig være i Drammen et par dager til, men satte meg bare i bilen for å kjøre til Bergen og komme i gang, forteller han.

Petter «Diabetespetter» Havsgård Martinsen har dokumentert reisen på Instagram. Instagram / Petter Havsgård Martinsen

Har fått hjelp på veien

Halvannen dag senere begynte marsjen. Starten kunne vært bedre, for den første natten ble tilbrakt i et busskur. Det andre dagen ble derimot langt bedre.

Da ble han nemlig kontaktet av Fleischer's Hotel på Voss som sponset han med gratis overnatting og et fotbad. De kontaktet også Pers Hotell på Gol.

– Det er alle menneskene jeg er blitt kjent med som har gjort det gøy. I starten før Hardangervidda var det også et eldre ektepar som tok kontakt og spurte om jeg ville sove hos dem. De kjente meg overhodet ikke. Det var artig, sier Martinsen.

Fredagens etappe begynte på Hønefoss. Ved Sundvolden gikk han seg vill.

– Det var bratt stigning og ingen dekning, så da måtte jeg ta i bruk kart og kompass. Da var jeg ikke veldig høy i hatten. Men jeg måtte bare stole på retningssansen og meg selv, sier Martinsen.

Petter Havsgård Martinsen tilbrakte den første natten i et busskur. Instagram / Petter Havsgård Martinsen

Advarer foreldre

Fana-spilleren håper turen kan være til inspirasjon for andre. Ved siden av å spille fotball, jobber han også som lærer.

– Jeg har følt at det har vært en del negative opplevelser blant unge som får diabetes og tenker at de ikke kan gjøre noe lenger. Iallfall ikke spille fotball og trene. Men jeg har aldri hatt den opplevelsen, men heller følt at fotballen har vært det beste hjelpemiddelet for å regulere diabetes, sier Martinsen.

Hans budskap er at sykdommen ikke skal være en stopper, men at folk heller skal bruke idretten for det den er verdt.

– Jeg har hatt elever som er blitt tatt ut av fotballtrening, og det er ofte voksne personer involvert. Signalene de sender til barnene sine er veldig viktige. Hvis foreldrene er bekymret og sier nei, gjør det noe med hodene til ungdommen. Det ser jeg ingen grunn til.

Petter Havsgård Martinsen fikk husly av familien Knag på Maurseth. Privat.

Gauseth: – Veldig flott initiativ

Mjøndalen-profilen Christian Gauseth, som klekket ut ideen sammen med Martinsen, er full av beundring over kameraten. Planen er å møte Martinsen når turen nærmer seg slutten.

– Det er et veldig flott initiativ. En ting er å vise det med fine ord, men å gjøre det med handling, det taler et ganske tydelig språk. Jeg er imponert over at han er villig til å gjøre mer enn de fleste for å få fokus på diabetessaken, sier Gauseth.

– Har dere noen overraskelse på lur når han endelig kommer frem?

– Vi hadde store planer, men han har avslått alt som er kommet av forslag. Han vil komme seg til Operataket, kysse bakken, komme seg inn i bilen og spise kebab, og deretter hjem for å slappe av. Det var hans største ønske, så da får vi respektere det når mannen har gått fra Bergen til Oslo, sier Gauseth.

Og fredag cirka klokken 22.30 når Martinsen endelig målet, Operahuset i Oslo.

– Først og fremst utrolig takknemlig for all støtten underveis og bidragene til innsamlingen. Og så er det en meget god følelse å vite at jeg slipper å gå i morgen, sier Martinsen.