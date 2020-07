Premier League direkte: Arsenal-spiller utvist etter fem minutter på banen

Siste innlegg

83′ DEL Leicester triller ball. Arsenal har lagt seg dypt.

80 ′ Spillerbytte - Arsenal Lucas Torreira Dani Ceballos En mer defensiv midtbanespiller kommer inn.

80′ DEL Er det mulig? Vardy runder keeper og setter ballen i nettveggen!

79′ DEL Det røde kortet skjedde altså etter at Nketiah på klønete vis løftet foten og plantet knottene i Justin. Det virket ikke som om intensjonen var stygg, men utfallet gjør at dommeren neppe har noe annet valg enn å vise det røde kortet.

78′ DEL En back ut og en ving er et klart signal her. Arsenal må spille med ryggen mot veggen her.

76 ′ Spillerbytte - Leicester City Demarai Gray Ryan Bennett Rodgers gambler!

76′ DEL Da må Arsenal fortsette med en mann mindre.

75 ′ Rødt kort! Edward Nketiah - Arsenal Han er ferdig! Dommeren hører med VAR og får anbefalt å ta en titt på situasjonen selv. Det er jo ikke så ofte. Det ser ut som han konkluderer ganske raskt.

73′ DEL Så skal det sjekkes her. Rødt kort? Setter knottene i Justin der.

71 ′ Spillerbytte - Arsenal Joseph Willock Bukayo Saka

71 ′ Spillerbytte - Arsenal Edward Nketiah Alexandre Lacazette

69′ DEL Kjapp drikkepause.

68′ DEL Lacazette setter ballen i mål, men det er vinket for offside. Ballen stusses videre. Assistentdommeren er oppe med flagget.

68 ′ Hjørnespark Tosifret antall cornere for Arsenal nå. 10-1.

67′ DEL Hardt innlegg fra Tierney. Smart, men Evans får den vekk.

67′ DEL Vardy snur på femøringen og skyter, men den blokkeres av Mustafi!

64′ DEL Ifølge TV 2-kommentator Kasper Wikestad er det 25 år siden Leicester sist tok poeng borte mot Arsenal.

64′ DEL Leicester i ferd med å komme tilbake her.

63′ DEL Ser ut til at han fikk en ball rett i magen. Oh.

63′ DEL David Luiz tar telling nå.

59′ DEL Dobbeltbytte hos Leicester.

59 ′ Spillerbytte - Leicester City Christian Fuchs Marc Albrighton

59 ′ Spillerbytte - Leicester City Harvey Barnes Kelechi Iheanacho

56′ DEL Mustafi er tilbake på banen.

55′ DEL Kjempesjanse for Leicester! Vardy utnytter at Arsenal er en mann mindre. Løfter den vakkert over til Iheanacho, som banker til på volley. Det blir imidlertid ikke helt som da Robin van Persie hamret inn hat tricket mot Aston Villa i 2013. Martinez er der og redder.

55′ DEL Mustafi tok telling, men er tilbake nå. Eller må han gi seg?

53′ DEL Arsenal sin åttende corner for kvelden heades utenfor av Mustafi.

53 ′ Hjørnespark Ceballos skyter fra returrom. Blokkeres av Perez.

52′ DEL Godt forsøk! Ballen skifter litt retning i Saka, men Schmeichel ligger der og slår ballen utenfor.

51′ DEL Skuddhold for David Luiz.

51′ DEL Lacazette felles av Jonny Evans.

50′ DEL Kolasinac får et frispark.

47′ DEL Så kommer Leicester! Justin får skutt, men den går rett i hodet til David Luiz.

46′ DEL Lacazette sparker i gang den andre omgangen.

2. omgang

Pause

45 + 1′ DEL Lagt til to minutter.

45 + 1′ DEL Mustafi tar telling. Får støvelen til Vardy i ansiktet. Ser ut som et uhell.

45′ DEL Kjempespill fra Arsenal, men innlegget til Bellerin er for svakt.

44′ DEL Tikker mot pause. Kan Leicester slå tilbake før hvilen?

41′ DEL Mikel Arteta er fortsatt aktiv på sidelinjen, men har god grunn til å være fornøyd.

41′ DEL Arsenal dominerer voldsomt her og burde ha ledet med flere mål. Kan ineffektiviteten straffe seg?

40′ DEL Ny Arsenal-mulighet! En vakker crosser finner veien til Lacazette, som stuper frem, men rett i klypene til Schmeichel.

36′ DEL Iheanacho setter ballen i mål, men dommeren mener at nigerianeren er for uvøren med armbruken i forkant.

35′ DEL Så smeller det andre veien!

33′ DEL Det er Arsenal mot Schmeichel nå! Bellerin forsøker å legge inn fra høyre, men ballen endrer retning i Albrighton. Dansken klarer likevel å få slått den over tverrliggeren.

32′ DEL Stor sjanse igjen, men en fantastisk redning av Schmeichel! Lacazette vender opp og skyter, men Schmeichel er helt nede ved stolperoten og redder den. Nydelig!

31′ DEL Innlegg fra høyre. Arsenal får frispark imot.

30 ′ Hjørnespark Dagens femte corner for Arsenal.

30 ′ Hjørnespark Ender i ny corner.

30′ DEL Nesten igjen for Saka! Man skulle ikke tro at Leicester lå foran Arsenal på tabellen, for nå kjører The Gunners over blåtrøyene. Saka blir spilt fri og fyrer av med høyrefoten. Schmeichel parerer den med beina – ut til corner.

28′ DEL Lang ball mot Aubameyang. Bennett faller av fint.

27′ DEL Rodgers ser betenkt ut nå.

27 ′ Hjørnespark Heades unna.

26′ DEL Nære igjen! Aubameyang slår hardt inn denne gangen, men Leicester får klarert så vidt foran nesen på Saka.

24′ DEL Manchester United vil komme à poeng med Leicester dersom de slår Aston Villa på torsdag.

24′ DEL Dersom Leicester taper her vil Chelsea være to poeng foran etter denne runden, etter at London-klubben slo Crystal Palace tidligere i kveld.

23′ DEL Arsenal fortsetter å styre spillet.

21 ′ Mål for Arsenal! Arsenal 1 - 0 Leicester City Mål: Pierre-Emerick Aubameyang Målgivende: Bukayo Saka Så sitter den! Saka spilles i bakrom. Han løper mot Evans og spiller på tvers. Der kommer Arsenals toppscorer og setter ballen i mål.

21′ DEL Ceballos skyter fra langt hold. Rett på Schmeichel!

21 ′ Hjørnespark Fra høyre.

20′ DEL Aubameyang skyter, men den blir blokkert til corner.

18 ′ Hjørnespark Det ble farlig sist.

18′ DEL Vardy slår hardt inn. David Luiz klarerer til corner.

18′ DEL Arsenal triller nå.

12′ DEL God sjanse for Leicester! Det er en smart variant. Perez slipper til Albrighton, som legger ut til Iheanacho. Nigerianeren skyter, men Martinez står der og redder med beina.

11 ′ Hjørnespark Leicester får en corner.

8′ DEL For Leicester har pilen pekt andre veien. Før 3-0-seieren over Crystal Palace sist, stod Leicester med kun to poeng på tre kamper.

8′ DEL De siste tre kampene har de slått Southampton borte (2-0), Norwich hjemme (4-0) og Wolverhampton borte (2-0).

7′ DEL Arsenal har hevet seg at de fikk juling av Manchester City og tapte mot Brighton.

5′ DEL Bellerin kommer til en fin skuddmulighet, men det er vinket for offside.

5′ DEL Arsenal styrer innledningsvis her.

2′ DEL Söyüncü rydder opp i duell med Lacazette.

1′ DEL Dagens dommer, Chris Kavanagh, blåser i gang kampen i London.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Benk: Ward, Morgan, Fuchs, Mendy, Choudhury, James, Praet, Barnes, Gray

DEL Leicester (4-4-2): Schmeichel - Bennett, Evans, Söyüncü, Justin - Pérez, Ndidi, Tielemans, Albrighton - Iheanacho, Vardy

DEL Benk: Macey, Holding, Sokratis, Maitland-Niles, Torreira, Willock, Nelson, Pepe, Nketiah

DEL Arsenals lag (3-4-3): Martinez - Mustafi, David Luiz, Kolasinac - Bellerin, Ceballos, Xhaka, Tierney - Saka, Lacazette, Aubameyang