Ohi ordnet Molde-seier i storkampen

Tittelforsvarer Molde er allerede fem poeng foran Rosenborg i Eliteserien etter å ha slått trønderne 1–0 lørdag kveld.

NTB

20. juni 2020 22:23 Sist oppdatert nå nettopp

Molde – Rosenborg 1–0

Ohi Omoijuanfo, som gjorde comeback etter skade, scoret matchvinnermålet helt i starten av 2. omgang. Han kom inn i laget som følge av Leke James suspensjon etter rødt kort i serieåpningen mot Aalesund.

Omoijuanfo hadde brent en stor sjanse da han headet like utenfor fra en corner like før hvilen. Men sjanse nummer to, også den etter hjørnespark, tok han vare på.

Molde-spissen var våken på bakre stolpe da Stian Gregersen headet ballen inn til ham, kastet seg fram og styrte inn 1-0-målet.

RBK-trener Eirik Horneland ble av Eurosport spurt hva situasjonen betyr for hans arbeidsforhold.

– Trøbbel, tenker jeg. Vi kunne levd med en skikkelig god prestasjon, men jeg synes prestasjonen var trøblete. Vi er engstelige og klarer ikke å flytte treningsarbeidet over i match. Det er bekymringsfullt, sa han.

Han mente at både grunnspillet og avslutningsspillet var «for dårlig».

Helt annerledes var humøret til Molde-trener Erling Moe.

– Jeg synes vi hadde stålkontroll i 2. omgang. Totalt sett en veldig fortjent seier, sa han.

Etter at det ikke ble en eneste hjemmeseier i serieåpningen, vant hjemmelagene begge lørdagens kamper da 2. serierunde ble innledet.

Ohi Omoijuanfo (til h.) ble matchvinner for Molde i storkampen mot Rosenborg. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Tamt

Rosenborg var tafatte offensivt og skapte lite. Gjestene måtte klare seg uten en leggskadd Pål André Helland, og det så ut til å hemme kreativiteten fremover på banen.

Trønderne slet dessuten med å henge med vertene i starten av kampen. Molde presset høyt og vant ballen ofte tilsynelatende enkelt.

Samtidig var det Rosenborg som skulle få den første ordentlige sjansen. Litt ut av intet fikk Kristoffer Zachariassen stå alene og heade fra fem meter etter 13 minutters spill, men han sto vendt slik at det var vanskelig å få skikkelig kraft bak ballen. Dermed kunne Molde-keeper Andreas Linde plukke den enkelt.

Samuel Adegbenro leverte et skremmeskudd fra 18 meter i det 28. minuttet og tvang Linde til å gi retur, men målvakten fikk fatt i ballen før det ble farlig.

Les også Haaland scoret to og ble sølvgutt: – Han har vært fantastisk

Eirik Horneland hadde lite å juble for på Aker Stadion. Svein Ove Ekornesvåg

Stolpetreff

Fem minutter før pause testet Molde-vingen Eirik Ulland Andersen frisparkfoten fra noe spiss vinkel, men André Hansen slo ballen til corner. På den påfølgende corneren kom Omoijuanfo-sjansen som endte like utenfor Hansens stolpe.

Omoijuanfo fikk en ny, brukbar sjanse kort tid etter scoringen da han ble headet igjennom av Magnus Wolff Eikrem, men Vegar Eggen Hedenstad klarte å presse Molde-spissen såpass at han skjøt over.

Eikrem inntok sin sedvanlige servitørrolle og viste frem pasningsfoten med et flott innlegg til innbytter Ola Brynhildsen etter 68 minutter. 21-åringens stupheading traff Hansen i RBK-målet, men spratt tilbake i Brynhildsen og gikk deretter i stolpen før Rosenborg-forsvaret fikk ryddet unna.

Bare nesten

Rosenborg hadde ballen mer etter pause enn før, men maktet ikke å omsette ballbesittelse i særlig mange sjanser. Riktig nok skapte gjestene en farlighet med en fin overlapp på venstrekanten og et påfølgende hardt, flatt innlegg fra Birger Meling. Stian Gregersen var først ved nærmeste stolpe og fikk sklidd ballen til corner.

Dermed endte det også 1-0, selv om vertene ble spilt lave mot slutten av kampen. Seieren er Moldes annen strake siden eliteseriestarten, og man kan dermed si at blåtrøyene har startet sitt tittelforsvar på utmerket vis.

I RBK-leiren øker derimot presset på hovedtrener Eirik Horneland og hans spillere. Poengfangsten etter to seriekamper er ett poeng, slik den også var i fjor. Da endte trønderne til slutt opp med seriebronse etter en turbulent vår.

(©NTB)

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding