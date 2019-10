KRISTIANSAND: – Det er deilig å våkne opp etter en slik kveld, sier en glad Zlatko Tripic til Fædrelandsvennen.

Stavanger koker etter at Ranheim ble slått 3–0 i semifinalen i cupen onsdag kveld. Nå venter cupfinale 8. desember for et lag som har hatt en voldsom opptur det siste halvannet året. I tillegg til cupfinale ligger Viking som nummer fem i Eliteserien etter en overbevisende sesong.