Dette sier landslagslegen om Graham Hansens skade

REIMS: Fire minutter etter pause i mandagens skjebnekamp skjedde det. Chae-Rim Kang tråkket på foten til Norges Barcelona-stjerne.

Caroline Graham Hansen, som allerede hadde gitt Norge 1–0, ble liggende nede med tydelige smerter. Norge fikk straffe i situasjonen og gikk opp til 2–0 i 2–1-seieren over Sør-Korea, men stjernespillerens tårer gjorde at det norske mesterskapshåpet fikk seg en trykk.

Fem dager før Norge spiller åttedelsfinale - mot en foreløpig ukjent motstander i Nice - uttalte landslagslegen seg om skaden.

– I morges utførte vi en MR-undersøkelse og der ble det påvist en liten leddbåndsskade. Vanligvis er det ganske gode prognoser for disse og vi skal gi henne aktiv rehabilitering og fysikalsk behandling inn mot kampen, sier landslagslege Said Tutunchian foran et samlet norsk pressefolk i Reims.

– Det er målet

Den nord-franske byen der Norge har slått Nigeria og Sør-Korea, men også byen der en av lagets beste spillere fikk seg en trøkk som kan ha vært kostbar.

– Målet er å bli klar til kampen på lørdag, fastslår Tutunchian.

– Slike skader er veldig individuelle, det kommer an på hvordan hun responderer på denne behandlingen. Det kan gå bra og det kan hende hun ikke rekker kampen. Det må vi bare ta fortløpende. Hun ser veldig positivt på dette, fortsetter han.

Daglig vil Graham Hansen få behandling som skal styrke muskulaturen. Dette skjer gjennom sykling og styrkeøvelser.

Ukjent motstander

– Vanligvis har jeg god erfaring fra slike skader. De fleste responderer bra, sier landslagslegen.

– Ser du for deg at hun kan være i fotballtrening før kampen?

– Ja.

Norge møter andreplassen fra gruppe C i Nice lørdag. Hvem det blir, avgjøres tirsdag kveld.